Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
перерыв
Алавес
1
:
Леванте
0
Все коэффициенты
П1
1.25
X
5.50
П2
22.00
Футбол. Испания
перерыв
Валенсия
0
:
Реал Сосьедад
0
Все коэффициенты
П1
3.57
X
2.15
П2
3.40
Футбол. Франция
2-й тайм
Ницца
0
:
Тулуза
0
Все коэффициенты
П1
3.00
X
2.02
П2
5.10
Футбол. Премьер-лига
завершен
Ахмат
3
:
Крылья Советов
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Мальорка
0
:
Барселона
3
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Монако
3
:
Гавр
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Вулверхэмптон
0
:
Манчестер Сити
4
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Арсенал
2
:
Енисей
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Чайка
1
:
Шинник
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Ланс
0
:
Лион
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Сокол
1
:
Ротор
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Спартак
2
:
Зенит
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Брайтон
1
:
Фулхэм
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Сандерленд
3
:
Вест Хэм
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Тоттенхэм Хотспур
3
:
Бернли
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Балтика
1
:
Локомотив
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Астон Вилла
0
:
Ньюкасл Юнайтед
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Уфа
0
:
Родина
0
П1
X
П2

Кадыров и Федорищев побывали на игре «Ахмат» — «Крылья». Глава Чечни написал: «Вячеслав Андреевич посетил строящийся район имени президента Путина, отметил всестороннее развитие республики»

«Ахмат» принимал «Крылья Советов» в Грозном и одержал победу со счетом 3:1.

Источник: Спортс"

Изображение: кадр из трансляции «Матч Премьер».

Также Кадыров сегодня опубликовал сообщение, посвященное прибытию Федорищева в Чечню.

"Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев посетил с официальным визитом Чеченскую Республику.

Вместе с Вячеславом Андреевичем и его семьей мы посетили концерт во Дворце торжеств имени Дагуна Омаева. Наш дорогой гость имел возможность познакомиться с богатой культурой Чеченской Республики: для него выступили ведущие артисты нашей эстрады. Этот пункт программы стал важным примером того, как республика уделяет внимание развитию культурной и туристической сферы.

В рамках поездки Вячеслав Андреевич ознакомился с рядом ключевых объектов. В Грозном он посетил строящийся район имени президента России Владимира Путина, который станет современным жилым и инфраструктурным центром. В Гудермесе Вячеслав Андреевич побывал в Российском университете спецназа имени В. В. Путина, где осмотрел инфраструктуру учебного комплекса и лично принял участие в тренировочных упражнениях, включая стрельбу.

В Аргуне делегация ознакомилась с деятельностью ПАО «Чеченавто». Дорогой брат, председатель правительства ЧР Магомед Даудов представил Вячеславу Андреевичу производственные мощности предприятия, где выпускается багги «Чаборз», зарекомендовавший себя как надежная техника в зоне проведения СВО.

По итогам визита Вячеслав Андреевич Федорищев отметил, что Чеченская Республика демонстрирует всестороннее развитие — от промышленности и транспортной инфраструктуры до культурных и туристических проектов, которые делают регион все более привлекательным для жизни, инвестиций и отдыха.

Я поблагодарил Вячеслава Андреевича за визит, его высокую оценку нашей работы и принял приглашение посетить Самарскую область. Уверен, что взаимодействие Чеченской Республики и Самарской области будет способствовать укреплению связей между регионами и реализации совместных инициатив во благо нашей великой Родины — России", — написал глава Чечни.