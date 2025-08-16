Флик про 3:0 с «Мальоркой»: «Матч не понравился, “Барселона” играла на 50% — нельзя так действовать против 9 футболистов. Могли добиться намного большего»

Надо контролировать мяч, контролировать игру, но также надо и забивать, вот и все, что я хочу сказать.
"Мне не понравилась игра. После того как мы повели 2:0, а соперник получил две красные карточки, команда играла на 50%, хотя могла добиться намного большего.
Играть против 9 футболистов на 50% или 60% — это недопустимо«, — сказал главный тренер “Барселоны” в эфире Movistar.