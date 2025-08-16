Лапочкин об удалении Дугласа в матче со «Спартаком»: «Слишком суровое наказание, оно ошибочно. Наступ на карточку должен быть акцентированный, полной стопой»

«Мы видим, что игрок “Спартака” за линией офсайда, но он никак не влияет на эпизод. Дуглас Сантос идет в единоборство, вступает в него и совершает фол. Да, небольшой наступ. Скорость вступления в единоборство абсолютно нормальная. Он стоит на двух ногах, не катится, делает небольшой выпад и дальше небольшой наступ на ногу — это фол.
Но нам уже несколько лет говорят, что не каждый наступ — желтая карточка. Наступ на карточку должен быть акцентированный, полной стопой. Здесь я этого не вижу, поэтому мне кажется, что показать в этой ситуации вторую желтую — слишком суровое наказание, оно ошибочно", — сказал бывший арбитр.
Семак о 2-й желтой Дугласа в матче со «Спартаком»: «Не согласен абсолютно, не было акцентированного надавливания. Удаление в таком матче — кому оно нужно?».