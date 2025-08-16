Ричмонд
Защитник «Мальорки» Раильо о голе Феррана: «Если ты падаешь на газон при попадании в голову, игра должна быть остановлена, а здесь прошло десять секунд. Игроки “Барсы” говорили, что они не&n

«Барселона» разгромила «Мальорку» в 1-м туре Ла Лиги (3:0).

Источник: Спортс"

На 23-й минуте Ламин Ямаль нанес удар из-за пределов штрафной, попав в голову Антонио Раильо. Защитник упал на газон и не поднимался. Мяч подхватил Ферран Торррес и дальним ударом отправил его в сетку. Главный арбитр Хосе Мунуэра Монтеро засчитал второй гол «Барсы».

"Думаю, тут мало что нужно объяснять, люди все видели. Неделю назад было сказано, что по протоколу Ла Лиги, при попадании мяча в голову, если ты падаешь на газон, игра должна быть остановлена, а здесь прошло десять секунд.

У меня закружилась голова, и те два шага, что я сделал, — это была попытка подняться, но я не смог, и за эти десять секунд времени было более чем достаточно. Пусть нам это объяснят: при любом столкновении игра останавливается, а здесь — нет. Если в регламенте сказано, значит это нужно соблюдать.

Игроки «Барселоны» говорили нам, что они не виноваты и что им неделю назад сказали то же самое. Я спрашиваю его (арбитра), что произошло, а он отвечает — гол. Ферран сказал, что он думал, был свисток, поэтому и пробил. С этого момента игра пошла не в то русло: много напряжения, глупые эпизоды, которые играли против нас.

Мурики поднял ногу, но без злого умысла, а эпизод с Рафиньей против Матеу гораздо серьезнее, ведь у него за плечами тяжелые травмы, и это всего лишь желтая. Критерий существует для того, чтобы его соблюдать, и серьезность эпизода нужно оценивать по силе, с которой совершается действие", — сказал Антонио Раильо в эфире Movistar.

