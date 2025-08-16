Защитник «Мальорки» Раильо о голе Феррана: «Если ты падаешь на газон при попадании в голову, игра должна быть остановлена, а здесь прошло десять секунд. Игроки “Барсы” говорили, что они не&n

У меня закружилась голова, и те два шага, что я сделал, — это была попытка подняться, но я не смог, и за эти десять секунд времени было более чем достаточно. Пусть нам это объяснят: при любом столкновении игра останавливается, а здесь — нет. Если в регламенте сказано, значит это нужно соблюдать.