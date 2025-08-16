У Ямаля 26 (13+13) очков в 2025 году. В топ-5 лиг больше только у Рафиньи (32) и Дембеле (37)

На счету Ямаля теперь 13 голов и 13 результативных передач в 2025 году.
За этот период больше результативных действий среди игроков топ-5 лиг совершили только Рафинья (18 голов и 14 ассистов) и вингер «ПСЖ» Усман Дембеле (27 голов и 10 ассистов).
