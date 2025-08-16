Кейн выиграл второй трофей в карьере — Суперкубок Германии

В предыдущем сезоне Кейн завоевал золото Бундеслиги с мюнхенским клубом. До этого англичанин никогда не побеждал в турнирах на взрослом уровне.
