«Бавария» выиграла Суперкубок Германии впервые с 2022-го. У мюнхенцев 11 побед — больше всех

Мюнхенцы не завоевывали этот трофей с 2022 года. В 2023-м они были разгромлены «Лейпцигом» (0:3), а в 2024-м и вовсе не участвовали в матче.
Всего у «Баварии» 11 побед — больше всех в стране. Также 7 раз она проигрывала в матчах за Суперкубок. По обоим показателям на втором месте идет «Боруссия» Дортмунд (6 побед и 6 поражений).
