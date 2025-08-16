Экс-судья Бурруль про фол Рафиньи на Морее: «Форвард “Барселоны” должен был быть удален — по тем же критериям, что и в случае с Мурики»

В компенсированное к первому тайму время вингер каталонцев жестко сбил защитника соперника Матеу Морея. Главный арбитр встречи Хосе Мунуэра Монтеро показал бразильцу желтую карточку.
«По тем же критериям, что и в случае с Мурики, нападающий “Барселоны” должен был быть удален с поля за опасный удар сзади по ношам защитника “Мальорки”, — сказал бывший арбитр Альфонсо Перес Бурруль.
