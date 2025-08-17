Гранат об удалении Дугласа: «Ошибка лайнсмена, который не увидел сразу офсайд, привела к неочевидной желтой карточке. Матч шел бы в другом ключе, “Зенит” играл бы увереннее»

— Думаю, что ни одну из команд ничья не устроила. Обоим коллективам очень сейчас нужны победы. Счет, конечно, по игре, но думаю, что игра проходила бы в другом ключе, не будь удаления Дугласа Сантоса. В этом случае «Зенит» играл бы более уверенно, а так им приходилось играть за себя и за еще одного футболиста.
— Удаление было по делу?
— Удаление по протоколу, но вот когда мы были на учебе, судьи приходили и говорили, что есть общее правило, но каждая федерация может свой протокол менять как‑то.
Но я считаю, что это судейская ошибка лайнсмена, который не увидел сразу офсайд [у игрока «Спартака»], привела к неочевидной желтой карточке, — сказал бывший защитник красно-белых.