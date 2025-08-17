Ричмонд
Футбол. Испания
завершен
Алавес
2
:
Леванте
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Валенсия
1
:
Реал Сосьедад
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Ницца
0
:
Тулуза
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Ахмат
3
:
Крылья Советов
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Мальорка
0
:
Барселона
3
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Монако
3
:
Гавр
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Вулверхэмптон
0
:
Манчестер Сити
4
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Арсенал
2
:
Енисей
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Чайка
1
:
Шинник
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Ланс
0
:
Лион
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Сокол
1
:
Ротор
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Спартак
2
:
Зенит
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Брайтон
1
:
Фулхэм
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Сандерленд
3
:
Вест Хэм
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Тоттенхэм Хотспур
3
:
Бернли
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Балтика
1
:
Локомотив
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Астон Вилла
0
:
Ньюкасл Юнайтед
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Уфа
0
:
Родина
0
П1
X
П2

Гранат об удалении Дугласа: «Ошибка лайнсмена, который не увидел сразу офсайд, привела к неочевидной желтой карточке. Матч шел бы в другом ключе, “Зенит” играл бы увереннее»

Защитник «Зенита» наступил на ногу форварду Манфреду Угальде на 50-й минуте матча Мир РПЛ и получил вторую желтую карточку.

Источник: Спортс"

— Думаю, что ни одну из команд ничья не устроила. Обоим коллективам очень сейчас нужны победы. Счет, конечно, по игре, но думаю, что игра проходила бы в другом ключе, не будь удаления Дугласа Сантоса. В этом случае «Зенит» играл бы более уверенно, а так им приходилось играть за себя и за еще одного футболиста.

— Удаление было по делу?

— Удаление по протоколу, но вот когда мы были на учебе, судьи приходили и говорили, что есть общее правило, но каждая федерация может свой протокол менять как‑то.

Но я считаю, что это судейская ошибка лайнсмена, который не увидел сразу офсайд [у игрока «Спартака»], привела к неочевидной желтой карточке, — сказал бывший защитник красно-белых.