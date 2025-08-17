Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
завершен
Алавес
2
:
Леванте
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Валенсия
1
:
Реал Сосьедад
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Ницца
0
:
Тулуза
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Ахмат
3
:
Крылья Советов
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Мальорка
0
:
Барселона
3
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Монако
3
:
Гавр
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Вулверхэмптон
0
:
Манчестер Сити
4
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Арсенал
2
:
Енисей
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Чайка
1
:
Шинник
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Ланс
0
:
Лион
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Сокол
1
:
Ротор
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Спартак
2
:
Зенит
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Брайтон
1
:
Фулхэм
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Сандерленд
3
:
Вест Хэм
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Тоттенхэм Хотспур
3
:
Бернли
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Балтика
1
:
Локомотив
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Астон Вилла
0
:
Ньюкасл Юнайтед
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Уфа
0
:
Родина
0
П1
X
П2

Лапочкин считает назначение пенальти в пользу «Спартака» в игре с «Зенитом» ошибочным: «Умяров успевает первым сыграть в матч, но дальше происходит просто контакт, нет удара, ничего нет»

Команды сыграли вничью со счетом 2:2 в 5-м туре Мир РПЛ.

Источник: Спортс"

На 86-й минуте полузащитник гостей Густаво Мантуан высоко поднял ногу, пытаясь дотянуться до мяча, и сбил Наиля Умярова в своей штрафной площади. Главный арбитр встречи Артем Чистяков назначил пенальти, ВАР подтвердил его решение.

Эсекиэль Барко не реализовал 11-метровый. Он дважды коснулся мяча при ударе, из-за чего гол Жедсона Фернандеша после добивания был отменен.

— Пенальти не стопроцентный, вызывает большие вопросы. Потому что две ноги тянутся в борьбе за мяч. Да, Умяров успевает первым сыграть в этот матч, а дальше происходит просто контакт, нет удара, ничего нет. Мне кажется, что это ошибочно назначенный пенальти.

— Пенальти не перебивали. Почему?

— Все говорят, вот двойное касание, новое правило — надо перебивать. Да, новое правило ввели, в России оно тоже работает, но перебивается только при условии, когда забит гол. А он не был забит, вратарь отбил. Если вратарь отбивает мяч, то все остается по‑старому. За двойное касание назначается свободный удар с одиннадцатиметровой отметки.

Соответственно, судья сам не увидел, момент действительно тяжелый, он виден ВАР. Поэтому после непродолжительной проверки арбитры правильно вмешались и назначили свободный удар в пользу обороны, — сказал бывший арбитр Сергей Лапочкин.