Лапочкин считает назначение пенальти в пользу «Спартака» в игре с «Зенитом» ошибочным: «Умяров успевает первым сыграть в матч, но дальше происходит просто контакт, нет удара, ничего нет»

— Все говорят, вот двойное касание, новое правило — надо перебивать. Да, новое правило ввели, в России оно тоже работает, но перебивается только при условии, когда забит гол. А он не был забит, вратарь отбил. Если вратарь отбивает мяч, то все остается по‑старому. За двойное касание назначается свободный удар с одиннадцатиметровой отметки.