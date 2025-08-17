Семак о проблемах «Зенита»: «Психологическое давление накапливается, ребята не могут раскрепоститься. Заслуживали победы с “Рубином” и ЦСКА, но там упустили, проиграли “Ахмату”

— Мне кажется, старт сезона немножко скомканный получился, потому что мы на предсезонной подготовке, перед сезоном готовились, играли по одной схеме, с одними игроками. Уже по ходу сезона вернулся Вендел и пришел Жерсон, получил травму Луис Энрике. Это три игрока в центре поля. Конечно, даже один игрок если выпадает, уже сложно. Плюс на сегодняшний день не так получается наладить те взаимодействия и на той скорости, которой нам хотелось бы.