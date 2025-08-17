Талалаев о Батракове: «Вы его видели сегодня на поле? Я видел. Он лежал больше, чем вся команда у нас»

— «Балтика» оборвала голевую серию Батракова. Как удалось его нейтрализовать?
— Ребята мои — большие молодцы. Хватит про Батракова. Вы его видели сегодня на поле? Я видел. Он лежал больше, чем вся команда у нас.
— У вас, можно сказать, была перепалка тренерская между вами и Галактионовым…
— Нельзя сказать.
— А что это было?
— Это вы выдаете то, что вы видели. Мы просто пообщались, обнялись после игры, поблагодарили друг друга за хороший футбол.
— Казалось, что это было на повышенных тонах…
— Это вам показалось. Когда кажется, ходите в церковь, — сказал главный тренер «Балтики».