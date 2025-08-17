Вольтемаде не перейдет в «Баварию», сообщил глава «Штутгарта» Верле: «Тема закрыта, Ник будет играть за нас в этом сезоне»

«Бавария» об этом знает. Мы это обсудили«, — сказал руководитель “Штутгарта” Александр Верле.
«Бавария» предложила за Вольтемаде более 60 млн евро — «Штутгарт» отказал и запросил 75 млн. Агент форварда заявил, что «Штутгарт» нарушает договоренность.
Узнать больше по теме
ФК «Бавария»: состав, ближайшие матчи в 2025 году и достижения клуба
Самый титулованный клуб ФРГ и одна из популярнейших футбольных команд мира. История ФК «Бавария» полна интересных деталей. Хроники тернистого пути легенд немецкого футбола, их рекорды и достижения, тайны символики, актуальный состав и статистика матчей — в нашей статье.Читать дальше