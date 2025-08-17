Энрике о целях «ПСЖ»: «Надеемся, что сможем выиграть все трофеи. Нам нужно нацеливаться на 2-ю победу в ЛЧ. Это будет сложно, но такой менталитет — это нормально»

[Ответить на вопрос о целях] после прошлого сезона очень просто: мы хотим выиграть все, мы надеемся, что сможем завоевать все трофеи. В первый сезон, когда я пришел, целью было войти в историю. Мы хотим продолжать в том же духе. Нам нужно нацеливаться на вторую победу в Лиге чемпионов. Это сложно, но мотивирует", — сказал Энрике.