Футбол. Испания
завершен
Алавес
2
:
Леванте
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Валенсия
1
:
Реал Сосьедад
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Ницца
0
:
Тулуза
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Ахмат
3
:
Крылья Советов
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Мальорка
0
:
Барселона
3
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Монако
3
:
Гавр
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Вулверхэмптон
0
:
Манчестер Сити
4
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Арсенал
2
:
Енисей
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Чайка
1
:
Шинник
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Ланс
0
:
Лион
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Сокол
1
:
Ротор
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Спартак
2
:
Зенит
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Брайтон
1
:
Фулхэм
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Сандерленд
3
:
Вест Хэм
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Тоттенхэм Хотспур
3
:
Бернли
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Балтика
1
:
Локомотив
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Астон Вилла
0
:
Ньюкасл Юнайтед
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Уфа
0
:
Родина
0
П1
X
П2

Энрике о целях «ПСЖ»: «Надеемся, что сможем выиграть все трофеи. Нам нужно нацеливаться на 2-ю победу в ЛЧ. Это будет сложно, но такой менталитет — это нормально»

Главный тренер «ПСЖ» ответил на вопрос о целях команды на предстоящий сезон.

Источник: Спортс"

"Продолжать творить историю было моей главной целью с первого дня. Сейчас мы делаем это, но дважды выиграть Лигу чемпионов очень сложно. Это наша цель. Мы очень амбициозны. Мы знаем, что это будет сложно, но это нормально — иметь такой менталитет. Все будет зависеть от нас, от нашего уровня. Это очень интересная задача.

[Ответить на вопрос о целях] после прошлого сезона очень просто: мы хотим выиграть все, мы надеемся, что сможем завоевать все трофеи. В первый сезон, когда я пришел, целью было войти в историю. Мы хотим продолжать в том же духе. Нам нужно нацеливаться на вторую победу в Лиге чемпионов. Это сложно, но мотивирует", — сказал Энрике.