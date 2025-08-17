Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Премьер-лига
13:30
Акрон
:
Оренбург
Все коэффициенты
П1
1.83
X
3.85
П2
4.60
Футбол. Премьер-лига
15:45
Рубин
:
Ростов
Все коэффициенты
П1
2.15
X
3.53
П2
3.61
Футбол. Англия
16:00
Ноттингем Форест
:
Брентфорд
Все коэффициенты
П1
2.13
X
3.45
П2
3.71
Футбол. Англия
16:00
Челси
:
Кристал Пэлас
Все коэффициенты
П1
1.61
X
4.48
П2
5.40
Футбол. Франция
16:00
Брест
:
Лилль
Все коэффициенты
П1
3.27
X
3.50
П2
2.28
Футбол. Первая лига
16:00
Спартак Кс
:
Челябинск
Все коэффициенты
П1
2.55
X
3.10
П2
3.09
Футбол. Первая лига
17:00
Волга
:
СКА-Хабаровск
Все коэффициенты
П1
3.50
X
3.31
П2
2.23
Футбол. Испания
завершен
Алавес
2
:
Леванте
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Валенсия
1
:
Реал Сосьедад
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Ницца
0
:
Тулуза
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Ахмат
3
:
Крылья Советов
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Мальорка
0
:
Барселона
3
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Монако
3
:
Гавр
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Вулверхэмптон
0
:
Манчестер Сити
4
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Арсенал
2
:
Енисей
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Чайка
1
:
Шинник
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Ланс
0
:
Лион
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Сокол
1
:
Ротор
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Спартак
2
:
Зенит
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Брайтон
1
:
Фулхэм
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Сандерленд
3
:
Вест Хэм
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Тоттенхэм Хотспур
3
:
Бернли
0
П1
X
П2

«У Станковича и Семака 2−3 игры в запасе, чтобы исправиться. Позиции обоих пошатываются». Булыкин о тренерах «Спартака» и «Зенита»

В субботу «Спартак» сыграл вничью с «Зенитом» (2:2) в 5-м туре РПЛ, клубы занимают места во второй половине турнирной таблицы.

Источник: Спортс"

«По качеству футбола, показанного в матче “Спартак” — “Зенит”, еще есть куда расти, но по интриге и результату эта игра понравилась всем болельщикам. Ничья скорее пошла в пользу “Зенита”, ведь команда играла в меньшинстве и был нереализованный пенальти. Ажиотаж вокруг этого матча был сильным, так как тренерские позиции обоих наставников пошатываются из-за неудачных результатов на старте сезона.

Не думаю, что после матча произойдет тренерская отставка — у Станковича и Семака две-три игры в запасе. Маловероятно, что поражение «Спартака» или «Зенита» что-то бы кардинально изменило. В любом случае у тренеров остался шанс исправиться", — сказал экс-форвард сборной России.