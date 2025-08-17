«У Станковича и Семака 2−3 игры в запасе, чтобы исправиться. Позиции обоих пошатываются». Булыкин о тренерах «Спартака» и «Зенита»

«По качеству футбола, показанного в матче “Спартак” — “Зенит”, еще есть куда расти, но по интриге и результату эта игра понравилась всем болельщикам. Ничья скорее пошла в пользу “Зенита”, ведь команда играла в меньшинстве и был нереализованный пенальти. Ажиотаж вокруг этого матча был сильным, так как тренерские позиции обоих наставников пошатываются из-за неудачных результатов на старте сезона.