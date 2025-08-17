Ричмонд
Семак о 7 пропущенных голах в 5 играх РПЛ: «Линия обороны “Зенита” не смотрится монолитной стеной. Нет основной связки Нино — Эракович»

В 5 матчах сезона РПЛ петербуржцы пропустили 7 голов. В субботу «Зенит» сыграл 2:2 со «Спартаком».

Источник: Спортс"

— Вы сказали, что игра в обороне не лучшее ваше звено в последнее время. В чем вы видите причину?

— Для нас, я думаю, что Нино, конечно, ключевой игрок обороны, который играет практически всегда. Сейчас у него небольшое повреждение, пришлось ему пропустить этот матч. Основная у нас связка Нино — Эракович, прошлогодняя, ее сейчас нет. Эракович тоже не в оптимальных кондициях. Две игры до этого сыграл, он будет набирать.

Поэтому возможность проявить себя и шанс за место в стартовом составе есть и у Дркушича, и у Алипа, у которых есть возможность выходить. И здесь, конечно, мы не можем сказать, что наша линия обороны сейчас смотрится монолитной стеной.

Первый мяч — это ошибка Мантуана, который все-таки игрок более атакующего плана. Тем не менее он давно уже играет, но такие моменты иногда случаются, к сожалению большому для нас.

В целом, конечно, мы ждем, пока наберет форму после травмы Луис Энрике, адаптируется Жерсон. Игроки важные и ключевые. С одной стороны, мы хотим, чтобы они через игры набирали, но на сегодняшний день, конечно, их кондиции не оптимальны.

Приходится по ходу матча делать какие-то сложные перестроения. И в прошлом матче, и в этом, когда у нас, по сути, центральным полузащитником Дугласу приходится играть. Так складываются матчи на данном этапе, что очень много изменений, очень много таких ротаций определенных, — сказал тренер «Зенита».