«Зенит» пока не справляется с психологическим давлением. «Спартак» был заряжен и быстрее, а у гостей было больше академизма«. Непомнящий про 2:2 на “Лукойл Арене”

— Потому что в этой ситуации они смогли забить. Это говорит о том, что у команды есть стержень. Да, ошибки были, причем с обеих сторон. В таких матчах вообще сложно играть без ошибок. Напряжение есть напряжение. Тем более много футболистов у этих клубов, которые еще не вписаны и не понимают, что такое дерби «Спартак» — «Зенит».