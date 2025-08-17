Тренер «Мальорки» назвал непоследовательным судейство в матче с «Барсой»: «Нам объясняли, что после попадания мяча в голову игру нужно останавливать. Арбитр сказал, что у игрока не было голо

Ричмонд
Футбол. Премьер-лига
13:30
Акрон
:
Оренбург
Все коэффициенты
П1
1.83
X
3.85
П2
4.60
Футбол. Премьер-лига
15:45
Рубин
:
Ростов
Все коэффициенты
П1
2.15
X
3.53
П2
3.61
Футбол. Англия
16:00
Ноттингем Форест
:
Брентфорд
Все коэффициенты
П1
2.12
X
3.45
П2
3.72
Футбол. Англия
16:00
Челси
:
Кристал Пэлас
Все коэффициенты
П1
1.60
X
4.51
П2
5.46
Футбол. Франция
16:00
Брест
:
Лилль
Все коэффициенты
П1
3.19
X
3.50
П2
2.32
Футбол. Первая лига
16:00
Спартак Кс
:
Челябинск
Все коэффициенты
П1
2.55
X
3.10
П2
3.09
Футбол. Первая лига
17:00
Волга
:
СКА-Хабаровск
Все коэффициенты
П1
3.50
X
3.31
П2
2.23
Футбол. Премьер-лига
18:00
Динамо
:
ЦСКА
Все коэффициенты
П1
2.80
X
3.50
П2
2.70
Футбол. Испания
18:00
Сельта
:
Хетафе
Все коэффициенты
П1
1.78
X
3.54
П2
5.60
Футбол. Первая лига
18:00
Нефтехимик
:
КАМАЗ
Все коэффициенты
П1
2.50
X
3.00
П2
3.48
Футбол. Франция
18:15
Анже
:
Париж
Все коэффициенты
П1
3.28
X
3.25
П2
2.40
Футбол. Франция
18:15
Осер
:
Лорьян
Все коэффициенты
П1
2.46
X
3.43
П2
3.02
Футбол. Франция
18:15
Метц
:
Страсбур
П1
X
П2
Футбол. Англия
18:30
Манчестер Юнайтед
:
Арсенал
Все коэффициенты
П1
3.95
X
3.78
П2
1.96
Футбол. Первая лига
19:00
Черноморец
:
Факел
Все коэффициенты
П1
3.45
X
3.22
П2
2.37
Футбол. Испания
завершен
Алавес
2
:
Леванте
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Валенсия
1
:
Реал Сосьедад
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Ницца
0
:
Тулуза
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Ахмат
3
:
Крылья Советов
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Мальорка
0
:
Барселона
3
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Монако
3
:
Гавр
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Вулверхэмптон
0
:
Манчестер Сити
4
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Арсенал
2
:
Енисей
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Чайка
1
:
Шинник
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Ланс
0
:
Лион
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Сокол
1
:
Ротор
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Спартак
2
:
Зенит
2
П1
X
П2

Тренер «Мальорки» назвал непоследовательным судейство в матче с «Барсой»: «Нам объясняли, что после попадания мяча в голову игру нужно останавливать. Арбитр сказал, что у игрока не было голо

На 23-й минуте вингер «блауграны» Ламин Ямаль нанес удар из-за пределов штрафной, попав в голову защитника «Мальорки» Антонио Раильо, который упал на газон и долго не поднимался. Мяч подхватил Ферран Торрес и дальним ударом отправил его в сетку.

На 23-й минуте вингер «блауграны» Ламин Ямаль нанес удар из-за пределов штрафной, попав в голову защитника «Мальорки» Антонио Раильо, который упал на газон и долго не поднимался. Мяч подхватил Ферран Торрес и дальним ударом отправил его в сетку. Главный арбитр Хосе Мунуэра Монтеро засчитал гол.

"Мы видели это [непоследовательное судейство] на протяжении всего матча, хотя на прошлой неделе [на встрече с судейским корпусом] нам объясняли, что после попадания мяча в голову игру нужно останавливать. И арбитр уже поднес свисток ко рту. Мы все подумали, что он свистнет, но, к всеобщему изумлению, он засчитал гол. Я не очень это понимаю. Он [арбитр] сказал, что у игрока не было головокружения.

Жаль, что так вышло — [из-за остановок] матч, по сути, длился 20 с чем-то минут. И мне понятна реакция команды и болельщиков во втором тайме. В первую очередь нам не понравилась трактовка судейских решений — она не была единой, и это злит", — сказал Хагоба Аррасате.

