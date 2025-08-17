Вратарь «Краснодара» Корякин о чемпионстве: «За счет характера и сплоченности коллектива. Это помогает выигрывать после неудачного старта в матчах»

Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Премьер-лига
13:30
Акрон
:
Оренбург
Все коэффициенты
П1
1.83
X
4.00
П2
4.63
Футбол. Премьер-лига
15:45
Рубин
:
Ростов
Все коэффициенты
П1
2.20
X
3.46
П2
3.50
Футбол. Англия
16:00
Ноттингем Форест
:
Брентфорд
Все коэффициенты
П1
2.15
X
3.43
П2
3.69
Футбол. Англия
16:00
Челси
:
Кристал Пэлас
Все коэффициенты
П1
1.62
X
4.48
П2
5.34
Футбол. Франция
16:00
Брест
:
Лилль
Все коэффициенты
П1
3.00
X
3.39
П2
2.50
Футбол. Первая лига
16:00
Спартак Кс
:
Челябинск
Все коэффициенты
П1
2.55
X
3.10
П2
3.09
Футбол. Первая лига
17:00
Волга
:
СКА-Хабаровск
Все коэффициенты
П1
3.50
X
3.34
П2
2.20
Футбол. Премьер-лига
18:00
Динамо
:
ЦСКА
Все коэффициенты
П1
2.65
X
3.60
П2
2.77
Футбол. Испания
18:00
Сельта
:
Хетафе
Все коэффициенты
П1
1.75
X
3.57
П2
5.70
Футбол. Первая лига
18:00
Нефтехимик
:
КАМАЗ
Все коэффициенты
П1
2.50
X
3.03
П2
3.58
Футбол. Франция
18:15
Анже
:
Париж
Все коэффициенты
П1
3.40
X
3.25
П2
2.40
Футбол. Франция
18:15
Осер
:
Лорьян
Все коэффициенты
П1
2.46
X
3.43
П2
3.02
Футбол. Франция
18:15
Метц
:
Страсбур
П1
X
П2
Футбол. Англия
18:30
Манчестер Юнайтед
:
Арсенал
Все коэффициенты
П1
4.08
X
3.79
П2
1.92
Футбол. Первая лига
19:00
Черноморец
:
Факел
Все коэффициенты
П1
3.45
X
3.22
П2
2.37
Футбол. Испания
завершен
Алавес
2
:
Леванте
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Валенсия
1
:
Реал Сосьедад
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Ницца
0
:
Тулуза
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Ахмат
3
:
Крылья Советов
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Мальорка
0
:
Барселона
3
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Монако
3
:
Гавр
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Вулверхэмптон
0
:
Манчестер Сити
4
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Арсенал
2
:
Енисей
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Чайка
1
:
Шинник
2
П1
X
П2

Вратарь «Краснодара» Корякин о чемпионстве: «За счет характера и сплоченности коллектива. Это помогает выигрывать после неудачного старта в матчах»

— За почти два месяца внутри «Краснодара» поняли, за счет чего эта команда стала чемпионом в прошлом сезоне?

Источник: Спортс"

— За счет коллектива. Это помогает выигрывать даже те матчи, которые складываются не очень хорошо. Это заметно и по нынешнему сезону. После не очень удачного старта в матчах, которые идут не по нашему сценарию, мы не опускаем руки, работаем до конца и добиваемся побед.

Это показали два последних наших матча в чемпионате — дома с «Динамо» (1:0) и в гостях с «Оренбургом» (1:0), где «Краснодар» забивал победные голы на 87-й и 75-й минутах. Только так, за счет подобных ключевых эпизодов, и выигрываются титулы. А подобные голы появляются за счет характера и сплоченности коллектива, — сказал вратарь «Краснодара».