Вратарь «Краснодара» Корякин о чемпионстве: «За счет характера и сплоченности коллектива. Это помогает выигрывать после неудачного старта в матчах»

— За счет коллектива. Это помогает выигрывать даже те матчи, которые складываются не очень хорошо. Это заметно и по нынешнему сезону. После не очень удачного старта в матчах, которые идут не по нашему сценарию, мы не опускаем руки, работаем до конца и добиваемся побед.
Это показали два последних наших матча в чемпионате — дома с «Динамо» (1:0) и в гостях с «Оренбургом» (1:0), где «Краснодар» забивал победные голы на 87-й и 75-й минутах. Только так, за счет подобных ключевых эпизодов, и выигрываются титулы. А подобные голы появляются за счет характера и сплоченности коллектива, — сказал вратарь «Краснодара».