Футбол. Премьер-лига
13:30
Акрон
:
Оренбург
Все коэффициенты
П1
1.83
X
3.95
П2
4.60
Футбол. Премьер-лига
15:45
Рубин
:
Ростов
Все коэффициенты
П1
2.26
X
3.46
П2
3.50
Футбол. Англия
16:00
Ноттингем Форест
:
Брентфорд
Все коэффициенты
П1
2.15
X
3.43
П2
3.69
Футбол. Англия
16:00
Челси
:
Кристал Пэлас
Все коэффициенты
П1
1.70
X
4.34
П2
5.20
Футбол. Франция
16:00
Брест
:
Лилль
Все коэффициенты
П1
3.03
X
3.33
П2
2.55
Футбол. Первая лига
16:00
Спартак Кс
:
Челябинск
Все коэффициенты
П1
2.55
X
3.10
П2
3.09
Футбол. Первая лига
17:00
Волга
:
СКА-Хабаровск
Все коэффициенты
П1
3.50
X
3.34
П2
2.20
Футбол. Премьер-лига
18:00
Динамо
:
ЦСКА
Все коэффициенты
П1
2.65
X
3.60
П2
2.77
Футбол. Испания
18:00
Сельта
:
Хетафе
Все коэффициенты
П1
1.74
X
3.57
П2
5.80
Футбол. Первая лига
18:00
Нефтехимик
:
КАМАЗ
Все коэффициенты
П1
2.60
X
2.98
П2
3.35
Футбол. Франция
18:15
Анже
:
Париж
Все коэффициенты
П1
3.35
X
3.25
П2
2.36
Футбол. Франция
18:15
Осер
:
Лорьян
Все коэффициенты
П1
2.50
X
3.37
П2
3.10
Футбол. Франция
18:15
Метц
:
Страсбур
П1
X
П2
Футбол. Англия
18:30
Манчестер Юнайтед
:
Арсенал
Все коэффициенты
П1
4.25
X
3.79
П2
1.95
Футбол. Первая лига
19:00
Черноморец
:
Факел
Все коэффициенты
П1
3.45
X
3.22
П2
2.37
Футбол. Премьер-лига
20:30
Краснодар
:
Сочи
Все коэффициенты
П1
1.36
X
5.39
П2
9.50
Футбол. Испания
20:30
Атлетик
:
Севилья
Все коэффициенты
П1
1.65
X
3.88
П2
6.13
Футбол. Испания
завершен
Алавес
2
:
Леванте
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Валенсия
1
:
Реал Сосьедад
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Ницца
0
:
Тулуза
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Ахмат
3
:
Крылья Советов
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Мальорка
0
:
Барселона
3
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Монако
3
:
Гавр
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Вулверхэмптон
0
:
Манчестер Сити
4
П1
X
П2

«Манчестер Юнайтед» — «Арсенал». Онлайн-трансляция начнется в 18:30

Матч пройдет на стадионе «Олд Траффорд».

Источник: Спортс"

Спортс" проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Начало — в 18:30 по московскому времени.

Календарь АПЛ.

