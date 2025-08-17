Смолову заблокировали аккаунт на Twitch из-за угроз «дать леща»

Футболист во время прохождения игры Counter-Strike (CS) вступил в конфликт с юным киберспортсменом. После своего поражения в матче Смолов начал использовать нецензурную речь и непристойные шутки в его адрес. На этом он не остановился и после игры и стал публично угрожать оппоненту. «Слышь, а ты чего так разговариваешь, Алеш, на дядю? Я тебя еще раз спрашиваю, дурачок. Ты мне не тыкай, додик. Я приеду и сразу леща тебе дам», — высказался футболист.