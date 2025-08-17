Смолову заблокировали аккаунт на Twitch из-за угроз «дать леща»

Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Премьер-лига
13:30
Акрон
:
Оренбург
Все коэффициенты
П1
1.81
X
3.95
П2
4.70
Футбол. Премьер-лига
15:45
Рубин
:
Ростов
Все коэффициенты
П1
2.30
X
3.44
П2
3.40
Футбол. Англия
16:00
Ноттингем Форест
:
Брентфорд
Все коэффициенты
П1
2.17
X
3.41
П2
3.67
Футбол. Англия
16:00
Челси
:
Кристал Пэлас
Все коэффициенты
П1
1.73
X
4.19
П2
4.84
Футбол. Франция
16:00
Брест
:
Лилль
Все коэффициенты
П1
2.72
X
3.28
П2
2.85
Футбол. Первая лига
16:00
Спартак Кс
:
Челябинск
Все коэффициенты
П1
2.55
X
3.09
П2
3.09
Футбол. Первая лига
17:00
Волга
:
СКА-Хабаровск
Все коэффициенты
П1
3.50
X
3.34
П2
2.35
Футбол. Премьер-лига
18:00
Динамо
:
ЦСКА
Все коэффициенты
П1
2.80
X
3.50
П2
2.77
Футбол. Испания
18:00
Сельта
:
Хетафе
Все коэффициенты
П1
1.61
X
3.82
П2
7.00
Футбол. Первая лига
18:00
Нефтехимик
:
КАМАЗ
Все коэффициенты
П1
2.55
X
3.04
П2
3.39
Футбол. Франция
18:15
Анже
:
Париж
Все коэффициенты
П1
3.30
X
3.48
П2
2.36
Футбол. Франция
18:15
Осер
:
Лорьян
Все коэффициенты
П1
2.55
X
3.33
П2
3.10
Футбол. Франция
18:15
Метц
:
Страсбур
П1
X
П2
Футбол. Англия
18:30
Манчестер Юнайтед
:
Арсенал
Все коэффициенты
П1
4.17
X
3.70
П2
1.97
Футбол. Первая лига
19:00
Черноморец
:
Факел
Все коэффициенты
П1
3.20
X
3.26
П2
2.40
Футбол. Премьер-лига
20:30
Краснодар
:
Сочи
Все коэффициенты
П1
1.43
X
5.22
П2
8.50
Футбол. Испания
20:30
Атлетик
:
Севилья
Все коэффициенты
П1
1.66
X
3.83
П2
6.10
Футбол. Франция
21:45
Нант
:
ПСЖ
Все коэффициенты
П1
10.00
X
6.49
П2
1.31
Футбол. Испания
22:30
Эспаньол
:
Атлетико
Все коэффициенты
П1
6.02
X
4.04
П2
1.65
Футбол. Испания
завершен
Алавес
2
:
Леванте
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Валенсия
1
:
Реал Сосьедад
1
П1
X
П2

Смолову заблокировали аккаунт на Twitch из-за угроз «дать леща»

Экс-нападающему «Краснодара» Федору Смолову заблокировали аккаунт на популярной платформе Twitch из-за угроз «дать леща». Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Источник: РИА "Новости"

Футболист во время прохождения игры Counter-Strike (CS) вступил в конфликт с юным киберспортсменом. После своего поражения в матче Смолов начал использовать нецензурную речь и непристойные шутки в его адрес. На этом он не остановился и после игры и стал публично угрожать оппоненту. «Слышь, а ты чего так разговариваешь, Алеш, на дядю? Я тебя еще раз спрашиваю, дурачок. Ты мне не тыкай, додик. Я приеду и сразу леща тебе дам», — высказался футболист.

В настоящий момент при заходе на страницу футболиста на платформе появляется сообщение, что «этот канал временно недоступен из-за нарушения правил сообщества или условий продажи Twitch».

Ранее стало известно, что у Смолова произошел конфликт с двумя мужчинами в «Кофемании» на Большой Никитской улице в центре Москвы.