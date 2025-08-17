Форвард «Лады» Кугрышев: «Хоккей в Тольятти — спорт номер один, но сейчас есть “Акрон”. Дзюбу постоянно встречаешь где-то в городе»

— Да, так исторически сложилось, что хоккей в Тольятти был, да и остается спортом номер один, на нем воспитываются поколения. Но сейчас в Тольятти есть еще футбольный клуб «Акрон», он тоже интересен болельщикам.
Да, они играют в Самаре, но за ними люди тоже следят, переживают, того же Артема Дзюбу в городе постоянно где-то встречаешь, — сказал форвард «Лады» Дмитрий Кугрышев.
Дзюба о новом контракте с «Акроном»: «Еще годик придется меня потерпеть. Мне безумно нравится в Тольятти, спасибо городу, болельщикам, клубу».