Овечкин поддержал игроков «Динамо» перед матчем с ЦСКА: «Поддержка от Ови — бесценна»

«Динамо» выложило видео с хоккеистом перед игрой.
«Поддержка от Ови — бесценна», — говорится в сообщении клуба.
Напомним, капитан «Вашингтона» Александр Овечкин является воспитанником хоккейного «Динамо».
Старший сын Овечкина вывел Фомина на поле перед матчем «Динамо» — ЦСКА.
