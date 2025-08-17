Ричмонд
Футбол. Англия
1-й тайм
Манчестер Юнайтед
0
:
Арсенал
1
Все коэффициенты
П1
8.00
X
4.60
П2
1.44
Футбол. Франция
1-й тайм
Анже
1
:
Париж
0
Все коэффициенты
П1
1.75
X
3.57
П2
6.75
Футбол. Франция
1-й тайм
Осер
0
:
Лорьян
0
Все коэффициенты
П1
3.15
X
2.40
П2
3.35
Футбол. Франция
1-й тайм
Метц
0
:
Страсбур
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
перерыв
Динамо
0
:
ЦСКА
3
Все коэффициенты
П1
76.00
X
26.00
П2
1.02
Футбол. Испания
перерыв
Сельта
0
:
Хетафе
0
Все коэффициенты
П1
2.33
X
2.20
П2
6.69
Футбол. Первая лига
перерыв
Нефтехимик
0
:
КАМАЗ
1
Все коэффициенты
П1
15.00
X
4.15
П2
1.35
Футбол. Первая лига
2-й тайм
Волга
1
:
СКА-Хабаровск
0
Все коэффициенты
П1
1.03
X
17.00
П2
100.00
Футбол. Первая лига
19:00
Черноморец
:
Факел
Все коэффициенты
П1
3.09
X
3.16
П2
2.44
Футбол. Премьер-лига
20:30
Краснодар
:
Сочи
Все коэффициенты
П1
1.43
X
4.85
П2
7.75
Футбол. Испания
20:30
Атлетик
:
Севилья
Все коэффициенты
П1
1.66
X
3.83
П2
6.10
Футбол. Франция
21:45
Нант
:
ПСЖ
Все коэффициенты
П1
11.75
X
6.85
П2
1.28
Футбол. Испания
22:30
Эспаньол
:
Атлетико
Все коэффициенты
П1
6.00
X
4.10
П2
1.65
Футбол. Англия
завершен
Ноттингем Форест
3
:
Брентфорд
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Челси
0
:
Кристал Пэлас
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Брест
3
:
Лилль
3
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Спартак Кс
2
:
Челябинск
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Рубин
1
:
Ростов
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Акрон
1
:
Оренбург
2
П1
X
П2

Овечкин поддержал игроков «Динамо» перед матчем с ЦСКА: «Поддержка от Ови — бесценна»

Нападающий «Вашингтона» посетил матч 5-го тура Мир РПЛ вместе со своим сыном.

Источник: Спортс"

«Динамо» выложило видео с хоккеистом перед игрой.

«Поддержка от Ови — бесценна», — говорится в сообщении клуба.

Напомним, капитан «Вашингтона» Александр Овечкин является воспитанником хоккейного «Динамо».

Старший сын Овечкина вывел Фомина на поле перед матчем «Динамо» — ЦСКА.

