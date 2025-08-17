Экс-судья Федотов считает, что Левников ошибся, не назначив пенальти на Алвесе: «Контакт был, футболист ЦСКА сыграл в мяч, игрок “Динамо” не успел — это 11-метровый»

Мы не можем говорить о степени контакта, потому что Левников со своей позиции даже не видел, кто сыграл в мяч, и спрашивал ассистента. Хотя должен был правильно определить эпизод и видеть всю картину. Позиция была открытая. Если футболист ЦСКА сыграл в мяч, то это 11-метровый.