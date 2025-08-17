Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
2-й тайм
Эспаньол
0
:
Атлетико
1
Все коэффициенты
П1
21.00
X
5.50
П2
1.24
Футбол. Франция
завершен
Нант
0
:
ПСЖ
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Краснодар
5
:
Сочи
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Атлетик
3
:
Севилья
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Черноморец
0
:
Факел
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Юнайтед
0
:
Арсенал
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Анже
1
:
Париж
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Осер
1
:
Лорьян
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Метц
0
:
Страсбур
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Динамо
1
:
ЦСКА
3
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Сельта
0
:
Хетафе
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Нефтехимик
1
:
КАМАЗ
3
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Волга
1
:
СКА-Хабаровск
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ноттингем Форест
3
:
Брентфорд
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Челси
0
:
Кристал Пэлас
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Брест
3
:
Лилль
3
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Спартак Кс
2
:
Челябинск
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Рубин
1
:
Ростов
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Акрон
1
:
Оренбург
2
П1
X
П2

Аморим о 0:1 с «Арсеналом»: «МЮ» заслуживал другого результата, команда была смелой во всем. Мы были агрессивнее, чем в прошлом сезоне"

В домашнем матче 1-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» уступил со счетом 0:1.

Источник: Спортс"

"Я действительно горжусь командой. Они проявляли смелость во всем, что делали во время игры. Поздравляю их с такой игрой. Мы заслуживали другого результата, и нам нужно двигаться вперед, к следующему матчу.

Мы были более агрессивны, чем в прошлом сезоне. Мы всю игру боролись персонально и высоко прессинговали. Мы хорошо владели мячом. Даже когда на стадионе слышались некоторые звуки, мы продолжали играть так, как играем.

В игре всегда чувствуешь, что соперник может что-то сделать не только с мячом, но и без него. Я горжусь нашей игрой. Мы проиграли, и нам есть над чем работать. Нам нужно побеждать, но в этот раз все было совсем не так, как в прошлом сезоне«, — сказал главный тренер “Манчестер Юнайтед” в интервью Sky Sports.

