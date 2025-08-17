Фабио Челестини: «У ЦСКА короткая скамейка. У нас не было необходимых замен для восстановления контроля в игре с “Динамо”. Я вынужден принимать решения, которые мне не нравятся»

— Мы не забили четвертый гол. У нас были явные моменты, чтобы «закрыть» матч. Понятно, что, ведя 3:1, «Динамо» на своем поле поджало нас, мы не можем доминировать 90 минут. Сегодня у нас короткая скамейка. Может быть, соперник доминировал чуть больше. У нас не было необходимых замен, чтобы восстановить контроль. Поэтому я решил выпустить Джамала, чтобы мы не пропустили с верховых подач, потому что контроля у нас не было.