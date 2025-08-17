Канал «Зенита» на YouTube набрал 700 тысяч подписчиков — первым среди российских клубов. «Спартак» на 2-м месте — 416 тысяч

Представительство сине-бело-голубых на YouTube, открытое в марте 2012-го, за прошедшие годы стало не только с большим отрывом самым густонаселенным в российском футболе — ближайший преследователь, московский «Спартак», отстает от петербуржцев на 284 тысячи подписчиков (416 против 700), но также давно и уверенно обосновалось в топ-100 мировых каналов футбольных клубов.