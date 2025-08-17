Ричмонд
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
перерыв
Эспаньол
0
:
Атлетико
1
Все коэффициенты
П1
20.00
X
5.90
П2
1.22
Футбол. Франция
2-й тайм
Нант
0
:
ПСЖ
1
Все коэффициенты
П1
101.00
X
21.00
П2
1.04
Футбол. Премьер-лига
завершен
Краснодар
5
:
Сочи
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Атлетик
3
:
Севилья
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Черноморец
0
:
Факел
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Юнайтед
0
:
Арсенал
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Анже
1
:
Париж
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Осер
1
:
Лорьян
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Метц
0
:
Страсбур
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Динамо
1
:
ЦСКА
3
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Сельта
0
:
Хетафе
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Нефтехимик
1
:
КАМАЗ
3
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Волга
1
:
СКА-Хабаровск
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ноттингем Форест
3
:
Брентфорд
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Челси
0
:
Кристал Пэлас
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Брест
3
:
Лилль
3
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Спартак Кс
2
:
Челябинск
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Рубин
1
:
Ростов
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Акрон
1
:
Оренбург
2
П1
X
П2

Канал «Зенита» на YouTube набрал 700 тысяч подписчиков — первым среди российских клубов. «Спартак» на 2-м месте — 416 тысяч

"Самый популярный клубный канал Восточной Европы установил новое достижение!

Источник: Спортс"

Представительство сине-бело-голубых на YouTube, открытое в марте 2012-го, за прошедшие годы стало не только с большим отрывом самым густонаселенным в российском футболе — ближайший преследователь, московский «Спартак», отстает от петербуржцев на 284 тысячи подписчиков (416 против 700), но также давно и уверенно обосновалось в топ-100 мировых каналов футбольных клубов.

К августу 2025 года «Зенит-ТВ» идет на 53-м месте в этом рейтинге, опережая, в том числе, саудовский «Аль-Иттихад» (691 тысяча подписчиков), английский «Лестер Сити» (687 тысяч), аргентинский «Ривер Плейт» (590 тысяч) и «Интер Майами» из США (465 тысяч) «, — говорится в сообщении пресс-службы “Зенита”.