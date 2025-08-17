У «Арсенала» при Артете 3 победы на «Олд Траффорд» в АПЛ — как за все время при других тренерах. «Канониры» не обыгрывали «МЮ» на выезде с 2006 по

За все время существования Премьер-лиги лондонцы обыграли манкунианцев на «Олд Траффорд» в рамках чемпионата шесть раз: в 1998-м, 2002-м, 2006-м, 2020-м, 2024-м и 2025-м.
Таким образом, у «Арсенала» по три победы в гостях у «МЮ» при Артете (работает с 2019 года) и Арсене Венгере (работал с 1996 по 2018 год).
Узнать больше по теме
ФК «Манчестер Юнайтед»: состав, ближайшие матчи в 2025 году и достижения клуба
ФК «Манчестер Юнайтед» — рекордсмен по числу побед в национальном чемпионате Англии и один из самых дорогих клубов мира. В команде играли многие легенды футбола, а за почти полтора столетия «красные дьяволы» пережили как взлеты, так и падения. Обо всем этом расскажем в нашей статье.Читать дальше