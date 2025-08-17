Левандовски будет готов к матчу с «Леванте». Форвард «Барселоны» восстанавливается после травмы бедра быстрее, чем ожидалось (As)

Однако, по информации As, восстановление Левандовского идет быстрее первоначальных прогнозов. Ожидается, что форвард вернется в общую группу «Юарселоны» в начале следующей недели и сможет принять участие в матче 2-го тура Ла Лиги против «Леванте», который пройдет 23 августа.
