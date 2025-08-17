Ричмонд
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
перерыв
Эспаньол
0
:
Атлетико
1
Все коэффициенты
П1
20.00
X
5.90
П2
1.22
Футбол. Франция
2-й тайм
Нант
0
:
ПСЖ
1
Все коэффициенты
П1
101.00
X
17.00
П2
1.03
Футбол. Премьер-лига
завершен
Краснодар
5
:
Сочи
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Атлетик
3
:
Севилья
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Черноморец
0
:
Факел
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Юнайтед
0
:
Арсенал
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Анже
1
:
Париж
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Осер
1
:
Лорьян
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Метц
0
:
Страсбур
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Динамо
1
:
ЦСКА
3
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Сельта
0
:
Хетафе
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Нефтехимик
1
:
КАМАЗ
3
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Волга
1
:
СКА-Хабаровск
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ноттингем Форест
3
:
Брентфорд
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Челси
0
:
Кристал Пэлас
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Брест
3
:
Лилль
3
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Спартак Кс
2
:
Челябинск
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Рубин
1
:
Ростов
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Акрон
1
:
Оренбург
2
П1
X
П2

Левандовски будет готов к матчу с «Леванте». Форвард «Барселоны» восстанавливается после травмы бедра быстрее, чем ожидалось (As)

Напомним, нападающий «Барселоны» получил травму задней поверхности бедра левой ноги. Сообщалось, что поляк может пропустить несколько недель — до трех матчей Ла Лиги — и вернуться в середине сентября.

Источник: Спортс"

Однако, по информации As, восстановление Левандовского идет быстрее первоначальных прогнозов. Ожидается, что форвард вернется в общую группу «Юарселоны» в начале следующей недели и сможет принять участие в матче 2-го тура Ла Лиги против «Леванте», который пройдет 23 августа.

