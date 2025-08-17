Кин о голе «Арсенала» после ошибки Байындыра: «Вратари и защитники жалуются, что соперники лезут им в лицо — так ты сам лезь, будь агрессивнее. “МЮ” — слабые и мягкотелые&ra

Манкунианцы в воскресенье сегодня уступили «Арсеналу» в 1-м туре АПЛ (0:1). Гол забил Риккардо Калафьори после ошибки вратаря Алтая Байындыра, не сумевшего забрать в прыжке мяч после подачи углового. Голкипер «МЮ» жаловался судье, что Вильям Салиба толкал его.
«Надо отдать должное “Арсеналу” — они варьируют подачи, они атакуют. Но если ты вратарь — бери под контроль вратарскую.
Вратари и защитники все время жалуются, что соперники лезут им в лицо. Так ты сам лезь им в лицо. Будь агрессивнее.
Я много раз говорил вратарям: играйте грубее. Контролируйте ситуацию. Слишком уж легко. Это уровень школьников. «Манчестер Юнайтед» — слабые и мягкотелые«, — сказал бывший полузащитник “МЮ” в эфире Sky Sports.