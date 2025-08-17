Ричмонд
Аморим о голе «Арсенала»: «С ВАР это фол. Байындыр выбрал ловить мяч, а не толкаться — он не мог защищаться»

Сегодня «МЮ» уступил на «Олд Траффорд» (0:1) в матче 1-го тура АПЛ.

Источник: Спортс"

Единственный гол забил Риккардо Калафьори с углового после ошибки Алтая Байындыра, не сумевшего зафиксировать мяч. Вратарь «МЮ» жаловался судье, что Вильям Салиба нарушал на нем правила во время подачи.

— Вы думаете о том, чтобы заменить Байындыра на Тома Хитона?

— Зачем? Когда [Байындыр] пропускал такие голы?

— Против «Тоттенхэма» (в матче Кубка Английской лиги — Спортс«“).

— Без ВАР. С ВАР это фол. Алтай был невероятен. Я рассматриваю все варианты, чтобы поставить того или иного [игрока].

Когда вы касаетесь вратаря таким образом, он должен ловить руками мяч, а не толкать ими игроков. Или, если он захочет, толкать игроков и пропускать мяч. Если это разрешено, мы должны делать то же самое. Он сам решил пойти на мяч, поэтому не мог защищаться, — сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед».

