«С’est la vie». Слишкович о том, что «Спартак» опустился в зону стыков после победы «Оренбурга» и обхода в таблице

«Оренбург» после победы над «Акроном» в 5-м туре Мир РПЛ поднялся на 11-е место в турнирной таблице. «Спартак», в свою очередь«опустился на 13-ю строчку. У команд по 5 очков, но оренбуржцы выше по дополнительным показателям. Между ними расположилось “Динамо”.