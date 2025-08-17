«С’est la vie». Слишкович о том, что «Спартак» опустился в зону стыков после победы «Оренбурга» и обхода в таблице

«Оренбург» после победы над «Акроном» в 5-м туре Мир РПЛ поднялся на 11-е место в турнирной таблице. «Спартак», в свою очередь«опустился на 13-ю строчку. У команд по 5 очков, но оренбуржцы выше по дополнительным показателям. Между ними расположилось “Динамо”.
— «Оренбург» покинул зону стыков, и теперь там московский «Спартак»…
— Слушайте… С’est la vie (Такова жизнь — Спортс«“)”, — сказал главный тренер “Оренбурга” Слишкович, исполнявший обязанности главного тренера “Спартака” в позапрошлом сезоне.