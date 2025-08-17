Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
2-й тайм
Эспаньол
1
:
Атлетико
1
Все коэффициенты
П1
38.00
X
5.90
П2
3.45
Футбол. Франция
завершен
Нант
0
:
ПСЖ
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Краснодар
5
:
Сочи
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Атлетик
3
:
Севилья
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Черноморец
0
:
Факел
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Юнайтед
0
:
Арсенал
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Анже
1
:
Париж
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Осер
1
:
Лорьян
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Метц
0
:
Страсбур
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Динамо
1
:
ЦСКА
3
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Сельта
0
:
Хетафе
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Нефтехимик
1
:
КАМАЗ
3
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Волга
1
:
СКА-Хабаровск
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ноттингем Форест
3
:
Брентфорд
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Челси
0
:
Кристал Пэлас
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Брест
3
:
Лилль
3
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Спартак Кс
2
:
Челябинск
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Рубин
1
:
Ростов
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Акрон
1
:
Оренбург
2
П1
X
П2

«Давайте женщины будут своими делами заниматься на кухне. Каждый раз, как женщину ставят главным арбитром, смешные вещи начинаются». Комментатор ЮФЛ Боярский о судействе Станововой

"Ну давайте женщины будут своими делами заниматься на кухне. Я не могу уже просто. Ну каждый раз, как женщину ставят главным арбитром, всегда какие-то смешные вещи начинаются.

Источник: Спортс"

Ну рожайте вы детей, занимайтесь мужьями. В конце концов, есть женский футбол, вам там самое место«, — сказал Александр Боярский во время матча “Родины” с “Зенитом” (1:4) в 19-м туре ЮФЛ-3, обслуживаемого бригадой Арины Станововой.