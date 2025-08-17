Ну рожайте вы детей, занимайтесь мужьями. В конце концов, есть женский футбол, вам там самое место«, — сказал Александр Боярский во время матча “Родины” с “Зенитом” (1:4) в 19-м туре ЮФЛ-3, обслуживаемого бригадой Арины Станововой.
«Давайте женщины будут своими делами заниматься на кухне. Каждый раз, как женщину ставят главным арбитром, смешные вещи начинаются». Комментатор ЮФЛ Боярский о судействе Станововой
"Ну давайте женщины будут своими делами заниматься на кухне. Я не могу уже просто. Ну каждый раз, как женщину ставят главным арбитром, всегда какие-то смешные вещи начинаются.