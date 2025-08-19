Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
2-й тайм
Реал
1
:
Осасуна
0
Все коэффициенты
П1
1.05
X
13.00
П2
100.00
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Ференцварош
1
:
Карабах
2
Все коэффициенты
П1
100.00
X
17.00
П2
1.20
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Црвена Звезда
1
:
Пафос
2
Все коэффициенты
П1
12.00
X
3.40
П2
1.55
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Рейнджерс
1
:
Брюгге
3
Все коэффициенты
П1
100.00
X
24.00
П2
1.02
Футбол. Кубок России
завершен
Спартак Тм
2
:
Металлург Лп
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
П 3:1
Динамо Ст
1
:
Ангушт
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Кубань
1
:
ПСК
2
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Калуга
0
:
Амкал
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
П 4:3
Кубань Холдинг
0
:
Нарт Ч
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Салют Белгород
3
:
Рязань
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
П 2:4
Иртыш
0
:
Темп
0
П1
X
П2

Мбаппе заработал и реализовал пенальти во 2-м тайме игры с «Осасуной». Крус сбил форварда «Реала» на краю штрафной

На 50-й минуте игры 1-го тура Ла Лиги форвард «Реала» на правом краю штрафной площади попытался обыграть Хуана Круса с помощью ложного замаха и был сбит соперником в подкате.

Главный судья Адриан Вега принял решение назначить одиннадцатиметровый. Сам Мбаппе нанес точный удар и вывел «Реал» вперед — 1:0.

Изображения: кадры из трансляции «Матч ТВ».