Мбаппе заработал и реализовал пенальти во 2-м тайме игры с «Осасуной». Крус сбил форварда «Реала» на краю штрафной

Главный судья Адриан Вега принял решение назначить одиннадцатиметровый. Сам Мбаппе нанес точный удар и вывел «Реал» вперед — 1:0.
Изображения: кадры из трансляции «Матч ТВ».
На 50-й минуте игры 1-го тура Ла Лиги форвард «Реала» на правом краю штрафной площади попытался обыграть Хуана Круса с помощью ложного замаха и был сбит соперником в подкате.
Главный судья Адриан Вега принял решение назначить одиннадцатиметровый. Сам Мбаппе нанес точный удар и вывел «Реал» вперед — 1:0.
Изображения: кадры из трансляции «Матч ТВ».