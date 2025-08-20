Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
завершен
Реал
1
:
Осасуна
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Ференцварош
1
:
Карабах
3
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Црвена Звезда
1
:
Пафос
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Рейнджерс
1
:
Брюгге
3
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Спартак Тм
2
:
Металлург Лп
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
П 3:1
Динамо Ст
1
:
Ангушт
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Кубань
1
:
ПСК
2
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Калуга
0
:
Амкал
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
П 4:3
Кубань Холдинг
0
:
Нарт Ч
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Салют Белгород
3
:
Рязань
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
П 2:4
Иртыш
0
:
Темп
0
П1
X
П2

Дмитрий Шнякин: «В мире мало занятий, которые важнее, сложнее, ответственнее, чем занятие детьми. И чаще это женский титанический труд. Уж явно не сравнится с ############## у микрофона»

Комментатор «Матч ТВ» отреагировал на скандал с участием Александра Боярского. Комментируя матч «Родины» с «Зенитом» (1:4) в 19-м туре ЮФЛ-3, который обслуживала бригада судей во главе с Ариной Станововой, тот завил: "Давайте женщины будут своими делами заниматься на кухне, рожайте детей.

Источник: Спортс"

Комментатор «Матч ТВ» отреагировал на скандал с участием Александра Боярского. Комментируя матч «Родины» с «Зенитом» (1:4) в 19-м туре ЮФЛ-3, который обслуживала бригада судей во главе с Ариной Станововой, тот завил: «Давайте женщины будут своими делами заниматься на кухне, рожайте детей. Когда женщину ставят главным арбитром, смешные вещи начинаются».

"По поводу свежего скандальчика. Я сегодня не занимался своими делами на кухне, потому что в готовке лошара. И не рожал детей — это величайшее женское испытание (дважды был на родах, тут понимаю, о чем говорю). Не судил юношей или взрослых, хотя это тяжелейшее дело, мне хватило даже крохотного опыта на любительском уровне. И не комментировал футбол.

В день рождения своей старой дочери (9 лет) я тусил с ней, с запасной и с четырьмя друзьями своих девочек. В какой-то момент, когда мои родители подустали, а все три мамы детей ушли пошушукаться, я превратился в няню для шестерых пупсиков. И в этот час вновь вспомнил про важное: в мире мало занятий, которые важнее, сложнее, энергозатратнее, ответственнее, комплекснее, чем занятие детьми. И чаще это именно женский титанический труд.

Уж явно не сравнится с ############## (разглагольствованием — Спортс«“) у микрофона на фоне футбола.

PS. Кстати, считаю, что редкий (совсем не регулярный, примерно как сейчас) допуск женщин до судейства мужских матчей — это норм. На днях распишу", — написал Шнякин.

«Девушки — это украшение футбола». Комментатор ЮФЛ Боярский извинился перед арбитром Станововой.