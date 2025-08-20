Дмитрий Шнякин: «В мире мало занятий, которые важнее, сложнее, ответственнее, чем занятие детьми. И чаще это женский титанический труд. Уж явно не сравнится с ############## у микрофона»

В день рождения своей старой дочери (9 лет) я тусил с ней, с запасной и с четырьмя друзьями своих девочек. В какой-то момент, когда мои родители подустали, а все три мамы детей ушли пошушукаться, я превратился в няню для шестерых пупсиков. И в этот час вновь вспомнил про важное: в мире мало занятий, которые важнее, сложнее, энергозатратнее, ответственнее, комплекснее, чем занятие детьми. И чаще это именно женский титанический труд.