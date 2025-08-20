Ричмонд
Пеп Гвардиола: «Продлю контракт с “Сити” еще на два года, может. Мне нравится атмосфера в команде, еще на клубном ЧМ у нас появилось то, чего не хватало в прошлом сезоне. Мы будем стабильнее&r

— Как вы поймете, что пора остановиться и сделать перерыв? Какие должны быть знаки?

Источник: Спортс"

— У меня еще два года [по контракту с «Манчестер Сити»]. Возможно, я продлю его еще на два года. Речь о том, что я возьму паузу после того, как уйду, будь то через год, через два или через четыре.

Но прямо сейчас я хорошо себя чувствую, мне нравится атмосфера в команде. Еще на чемпионате мира у нас появилось что-то, что мне очень нравится, то, чего нам недоставало в прошлом сезоне. Я вижу это на тренировках, вижу это в языке тела, в деталях, в том, во сколько игроки приезжают, в том, как мы защищаемся при аутах, во всяких глупых вещах, которые позволяют сказать: «Ладно, это поможет нам».

Думаю, мы будем стабильнее, чем в прошлом сезоне, — сказал главный тренер «Манчестер Сити».