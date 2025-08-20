Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Кубок России
13:00
КДВ
:
Динамо Вл
Все коэффициенты
П1
3.10
X
3.61
П2
2.17
Футбол. Испания
завершен
Реал
1
:
Осасуна
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Ференцварош
1
:
Карабах
3
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Црвена Звезда
1
:
Пафос
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Рейнджерс
1
:
Брюгге
3
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Спартак Тм
2
:
Металлург Лп
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
П 3:1
Динамо Ст
1
:
Ангушт
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Кубань
1
:
ПСК
2
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Калуга
0
:
Амкал
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
П 4:3
Кубань Холдинг
0
:
Нарт Ч
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Салют Белгород
3
:
Рязань
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
П 2:4
Иртыш
0
:
Темп
0
П1
X
П2

«Тоттенхэм» рассматривает Аклиуша как альтернативу Савио. «Монако» может продать вингера за 55 млн евро

Ранее сообщалось, что лондонский клуб ведет переговоры о трансфере вингера «Манчестер Сити».

Источник: Спортс"

По информации The Independent, «горожане» хотят получить 70 миллионов фунтов за 21-летнего игрока. «Шпоры» не готовы платить столь крупную сумму и ищут более дешевые варианты.

Интерес лондонцев привлек 23-летний футболист «Монако». Считается, что клуб Лиги 1 будет готов отпустить Аклиуша за 55 миллионов евро.

В прошлом сезоне чемпионата Франции Магн провел 32 матча, отличившись 5 голами и 10 ассистами. Его статистику можно найти здесь.

«Ман Сити» решил не продавать Савио. Клуб не купит Родриго у «Реала» (Гильем Балаге).