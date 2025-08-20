Ричмонд
Матч-центр
Футбол. Кубок России
13:00
КДВ
:
Динамо Вл
Все коэффициенты
П1
3.10
X
3.61
П2
2.17
Футбол. Кубок России
16:00
Зенит Пн
:
Строгино
Все коэффициенты
П1
1.70
X
4.25
П2
4.20
Футбол. Кубок России
16:00
Торпедо Мс
:
Волна
Все коэффициенты
П1
1.50
X
4.80
П2
5.64
Футбол. Кубок России
16:00
Легион
:
Алания
Все коэффициенты
П1
5.20
X
4.55
П2
1.58
Футбол. Кубок России
16:00
Астрахань
:
Победа
Все коэффициенты
П1
2.74
X
3.44
П2
2.47
Футбол. Кубок России
17:00
Космос
:
2DROTS
Все коэффициенты
П1
5.04
X
4.30
П2
1.57
Футбол. Кубок России
17:00
Череповец
:
Звезда СПб
Все коэффициенты
П1
2.40
X
3.55
П2
2.65
Футбол. Кубок России
17:00
Луки-Энергия
:
Ленинградец
Все коэффициенты
П1
4.14
X
4.17
П2
1.77
Футбол. Кубок России
17:00
Химик Дз
:
Амкар-Пермь
Все коэффициенты
П1
2.51
X
3.50
П2
2.55
Футбол. Кубок России
17:00
Машук-КМВ
:
Спартак Нч
Все коэффициенты
П1
1.23
X
6.59
П2
13.00
Футбол. Кубок России
18:00
Велес
:
Красное Знамя
Все коэффициенты
П1
1.40
X
5.19
П2
7.35
Футбол. Кубок России
18:00
Динамо-Брянск
:
Леон Сатурн
Все коэффициенты
П1
1.43
X
4.60
П2
6.10
Футбол. Испания
завершен
Реал
1
:
Осасуна
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Ференцварош
1
:
Карабах
3
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Црвена Звезда
1
:
Пафос
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Рейнджерс
1
:
Брюгге
3
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Спартак Тм
2
:
Металлург Лп
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
П 3:1
Динамо Ст
1
:
Ангушт
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Кубань
1
:
ПСК
2
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Калуга
0
:
Амкал
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
П 4:3
Кубань Холдинг
0
:
Нарт Ч
0
П1
X
П2

Булыкин о клубах РПЛ: «Тратят деньги на новичков — они не работают. Поступлений никаких нет, молодцы, что заплатили комиссионные агентам. Вот наш безжалостный футбол»

"У них [в Европе] очень большие бюджеты, отчисления от телеправ. Поэтому для того чтобы выиграть АПЛ, для того чтобы выиграть даже Лигу чемпионов, они могут себе позволить тратить такие деньги. У них они просто есть эти деньги.

Источник: Спортс"

"У них [в Европе] очень большие бюджеты, отчисления от телеправ. Поэтому для того чтобы выиграть АПЛ, для того чтобы выиграть даже Лигу чемпионов, они могут себе позволить тратить такие деньги. У них они просто есть эти деньги.

У нас, к сожалению, тратят деньги на новичков, потом смотришь, что они не работают. Поэтому поступлений в клуб никаких нет, молодцы, что потратили, молодцы, что заплатили комиссионные агентам. Вот наш безжалостный футбол.

А в Европе немного по-другому стоят цели, чтобы потом затраченное тебе прилетело или от маркетинга, или от УЕФА за Лигу чемпионов. А у нас другие цели", — сказал бывший форвард сборной России.