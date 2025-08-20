Олейников о реакции на скандал в «Крыльях»: «Начал ходить на растяжку и стал более пластичным. Может, сесть на шпагат, празднуя гол?»

Ричмонд
Футбол. Кубок России
13:00
КДВ
:
Динамо Вл
Все коэффициенты
П1
3.10
X
3.61
П2
2.17
Футбол. Кубок России
16:00
Зенит Пн
:
Строгино
Все коэффициенты
П1
1.70
X
4.25
П2
4.20
Футбол. Кубок России
16:00
Торпедо Мс
:
Волна
Все коэффициенты
П1
1.50
X
4.80
П2
5.64
Футбол. Кубок России
16:00
Легион
:
Алания
Все коэффициенты
П1
5.20
X
4.55
П2
1.58
Футбол. Кубок России
16:00
Астрахань
:
Победа
Все коэффициенты
П1
2.74
X
3.44
П2
2.47
Футбол. Кубок России
17:00
Космос
:
2DROTS
Все коэффициенты
П1
5.04
X
4.30
П2
1.57
Футбол. Кубок России
17:00
Череповец
:
Звезда СПб
Все коэффициенты
П1
2.40
X
3.55
П2
2.65
Футбол. Кубок России
17:00
Луки-Энергия
:
Ленинградец
Все коэффициенты
П1
4.14
X
4.17
П2
1.77
Футбол. Кубок России
17:00
Химик Дз
:
Амкар-Пермь
Все коэффициенты
П1
2.51
X
3.50
П2
2.55
Футбол. Кубок России
17:00
Машук-КМВ
:
Спартак Нч
Все коэффициенты
П1
1.23
X
6.59
П2
13.00
Футбол. Кубок России
18:00
Велес
:
Красное Знамя
Все коэффициенты
П1
1.40
X
5.19
П2
7.35
Футбол. Кубок России
18:00
Динамо-Брянск
:
Леон Сатурн
Все коэффициенты
П1
1.43
X
4.60
П2
6.10
Футбол. Кубок России
18:30
Динамо Кир
:
Фанком
Все коэффициенты
П1
1.25
X
6.17
П2
11.25
Футбол. Кубок России
18:30
Знамя Труда
:
Динамо Брл
Все коэффициенты
П1
1.57
X
4.33
П2
4.87
Футбол. Кубок России
19:00
Кристалл-МЭЗТ
:
Муром
Все коэффициенты
П1
4.53
X
4.46
П2
1.63
Футбол. Кубок России
19:15
Волгарь
:
Чертаново
Все коэффициенты
П1
1.35
X
5.37
П2
7.40
Футбол. Кубок России
19:15
Динамо Вг
:
Динамо СПб
Все коэффициенты
П1
2.40
X
3.35
П2
2.70
Футбол. Испания
завершен
Реал
1
:
Осасуна
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Ференцварош
1
:
Карабах
3
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Црвена Звезда
1
:
Пафос
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Рейнджерс
1
:
Брюгге
3
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Спартак Тм
2
:
Металлург Лп
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
П 3:1
Динамо Ст
1
:
Ангушт
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Кубань
1
:
ПСК
2
П1
X
П2

Олейников о реакции на скандал в «Крыльях»: «Начал ходить на растяжку и стал более пластичным. Может, сесть на шпагат, празднуя гол?»

В ноябре 2024 года губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявил, что клуб имеет долг в размере 36 млн рублей. Средства якобы предназначались «преступникам, занимающимся коррупцией в судейском корпусе российского футбола».

Источник: Спортс"

В ноябре 2024 года губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявил, что клуб имеет долг в размере 36 млн рублей. Средства якобы предназначались «преступникам, занимающимся коррупцией в судейском корпусе российского футбола». Сообщалось, что МВД Самарской области начало расследование по факту предоставленных Федорищевым сведений.

— Я старался абстрагироваться от этого. Конечно, мысли посещали, что может с клубом случиться после заявлений, которые были осенью в 2024 году. Вдруг клуб уйдет вниз, в ФНЛ или вообще ниже.

Конечно, были переживания, и, возможно, это действительно мешало команде показывать хорошую игру, результат давать. Понятно, тренерский штаб старался абстрагировать нас от этого, но все равно все читают новости, и как бы ты ни хотел, ты все равно на это реагируешь.

— Ты сказал «старался абстрагироваться». Получилось?

— Думаю, да. Я перестал в целом читать эти новости.

— Надо же вакуум как‑то запомнить? Чем ты заполнил?

— Я просто смотрел фильмы, сериалы, в приставку играл. Начал ходить на растяжку осенью как раз и стал более пластичным. У меня нет цели садиться на шпагат. Было бы странно, если бы на игре кто‑то, празднуя гол, сел на шпагат.

— Это было бы оригинально, кстати.

— Я вот сейчас задумался. Может, действительно так сделать? — сказал полузащитник «Крыльев Советов».