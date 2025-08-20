Не хочу зарекаться, но я бы, наверное, не пошел в ту команду [в Европе], если бы понимал, что буду сидеть там на скамейке и не будет возможности конкурировать«, — сказал вингер “Локомотива”.
Сергей Пиняев: «Я нравился “МЮ”, но коронавирус все усложнил — не мог поехать туда на стажировку»
«Меня никто не “бронировал”. Я им нравился, но случилась эпидемия коронавируса, она усложнила весь процесс. Я подписал контракт с “Чертаново”, выступал за профессиональную команду, поэтому уже не мог поехать туда на стажировку.