— Наверное, некоторое перенасыщение, выгорание. Что-то похожее было в «Манчестер Сити» — выигрывали, выигрывали, а потом раз — и практически с тем же составом все куда-то пропало. Сейчас в «Зените» много новичков, тренерскому штабу необходимо время, чтобы интегрировать их в коллектив, адаптировать к игре.