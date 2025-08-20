Пиняев о слухах про конфликты Глушенкова в «Зените»: «Не читайте советских газет. Может быть не лучший период, но Макс сильный футболист»

Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Кубок России
13:00
КДВ
:
Динамо Вл
Все коэффициенты
П1
3.12
X
3.60
П2
2.17
Футбол. Кубок России
16:00
Зенит Пн
:
Строгино
Все коэффициенты
П1
1.70
X
4.25
П2
4.20
Футбол. Кубок России
16:00
Торпедо Мс
:
Волна
Все коэффициенты
П1
1.50
X
4.80
П2
5.73
Футбол. Кубок России
16:00
Легион
:
Алания
Все коэффициенты
П1
5.20
X
4.55
П2
1.58
Футбол. Кубок России
16:00
Астрахань
:
Победа
Все коэффициенты
П1
2.74
X
3.44
П2
2.47
Футбол. Кубок России
17:00
Космос
:
2DROTS
Все коэффициенты
П1
5.04
X
4.30
П2
1.57
Футбол. Кубок России
17:00
Череповец
:
Звезда СПб
Все коэффициенты
П1
2.40
X
3.55
П2
2.65
Футбол. Кубок России
17:00
Луки-Энергия
:
Ленинградец
Все коэффициенты
П1
4.17
X
4.17
П2
1.77
Футбол. Кубок России
17:00
Химик Дз
:
Амкар-Пермь
Все коэффициенты
П1
2.51
X
3.50
П2
2.55
Футбол. Кубок России
17:00
Машук-КМВ
:
Спартак Нч
Все коэффициенты
П1
1.23
X
6.39
П2
13.25
Футбол. Кубок России
18:00
Велес
:
Красное Знамя
Все коэффициенты
П1
1.40
X
5.19
П2
7.35
Футбол. Кубок России
18:00
Динамо-Брянск
:
Леон Сатурн
Все коэффициенты
П1
1.43
X
4.60
П2
6.10
Футбол. Кубок России
18:30
Динамо Кир
:
Фанком
Все коэффициенты
П1
1.25
X
6.17
П2
11.25
Футбол. Кубок России
18:30
Знамя Труда
:
Динамо Брл
Все коэффициенты
П1
1.57
X
4.33
П2
4.87
Футбол. Кубок России
19:00
Кристалл-МЭЗТ
:
Муром
Все коэффициенты
П1
4.53
X
4.46
П2
1.63
Футбол. Кубок России
19:15
Волгарь
:
Чертаново
Все коэффициенты
П1
1.35
X
5.37
П2
7.45
Футбол. Кубок России
19:15
Динамо Вг
:
Динамо СПб
Все коэффициенты
П1
2.40
X
3.35
П2
2.70
Футбол. Испания
завершен
Реал
1
:
Осасуна
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Ференцварош
1
:
Карабах
3
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Црвена Звезда
1
:
Пафос
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Рейнджерс
1
:
Брюгге
3
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Спартак Тм
2
:
Металлург Лп
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
П 3:1
Динамо Ст
1
:
Ангушт
1
П1
X
П2

Пиняев о слухах про конфликты Глушенкова в «Зените»: «Не читайте советских газет. Может быть не лучший период, но Макс сильный футболист»

В последних двух матчах РПЛ хавбек сине-бело-голубых оставался в запасе.

Источник: Sports

— Много сейчас пишут про Глушенкова, про его форму, конфликты в «Зените» и так далее. Что думаешь об этом?

— Мы с Максом общаемся. Я его поддерживаю. По поводу слухов могу так сказать: не читайте советских газет. Что касается не лучшего периода в карьере, то все мы зависим от футбола, хотим играть и быть полезными. Бывает такое, что может быть не лучший период. Но Макс сильный футболист.

Все знают, что он один из лучших футболистов с русским паспортом. Его мастерство никогда и никуда от него не денется. Будем надеяться, что он будет получать нужные минуты на поле. И я уверен, что рано или поздно он заставит тех людей, которые про него сейчас пишут и разносят слухи, снова вдохновляться своей игрой и писать только про его голы и передачи, — сказал вингер’Локомотива".