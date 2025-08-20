Тарханов считает, что ЦСКА поборется за титул: «Играет в современный, быстрый футбол. Все сошлось: эмоции, работа тренера, талантливая молодежь»

— С чем вы связываете столь яркую игру армейцев на старте сезона?
— Все сошлось: эмоции, работа тренера, талантливая молодежь — Глебов, Кисляк, Лукин. Прекрасная плеяда! И, конечно, скорости — ЦСКА играет в современный, быстрый футбол. Чего как раз не хватает «Зениту».
— Сможет ли ЦСКА претендовать на чемпионство?
— Да, конечно. Обязаны побороться! Армейцы, «Краснодар» и «Локомотив» сейчас показывают очень хороший футбол. Отмечу, что у железнодорожников, как и у армейцев, играют много российских футболистов, — сказал заслуженный тренер России.