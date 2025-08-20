Быстров о том, что фанаты «Спартака» совали Соболеву деньги: «Это нормальная практика. Мне свиные головы кидали, в петле повешенным изображали»

Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Кубок России
13:00
КДВ
:
Динамо Вл
Все коэффициенты
П1
3.12
X
3.60
П2
2.17
Футбол. Кубок России
16:00
Зенит Пн
:
Строгино
Все коэффициенты
П1
1.70
X
4.25
П2
4.20
Футбол. Кубок России
16:00
Торпедо Мс
:
Волна
Все коэффициенты
П1
1.50
X
4.80
П2
5.73
Футбол. Кубок России
16:00
Легион
:
Алания
Все коэффициенты
П1
4.67
X
4.40
П2
1.58
Футбол. Кубок России
16:00
Астрахань
:
Победа
Все коэффициенты
П1
2.74
X
3.44
П2
2.47
Футбол. Кубок России
17:00
Космос
:
2DROTS
Все коэффициенты
П1
4.91
X
4.30
П2
1.57
Футбол. Кубок России
17:00
Череповец
:
Звезда СПб
Все коэффициенты
П1
2.40
X
3.55
П2
2.65
Футбол. Кубок России
17:00
Луки-Энергия
:
Ленинградец
Все коэффициенты
П1
4.17
X
4.17
П2
1.77
Футбол. Кубок России
17:00
Химик Дз
:
Амкар-Пермь
Все коэффициенты
П1
2.50
X
3.50
П2
2.58
Футбол. Кубок России
17:00
Машук-КМВ
:
Спартак Нч
Все коэффициенты
П1
1.23
X
6.41
П2
13.50
Футбол. Кубок России
18:00
Велес
:
Красное Знамя
Все коэффициенты
П1
1.40
X
5.19
П2
7.35
Футбол. Кубок России
18:00
Динамо-Брянск
:
Леон Сатурн
Все коэффициенты
П1
1.43
X
4.60
П2
6.10
Футбол. Кубок России
18:30
Динамо Кир
:
Фанком
Все коэффициенты
П1
1.25
X
6.17
П2
11.25
Футбол. Кубок России
18:30
Знамя Труда
:
Динамо Брл
Все коэффициенты
П1
1.57
X
4.33
П2
4.87
Футбол. Кубок России
19:00
Кристалл-МЭЗТ
:
Муром
Все коэффициенты
П1
4.53
X
4.46
П2
1.63
Футбол. Кубок России
19:15
Волгарь
:
Чертаново
Все коэффициенты
П1
1.35
X
5.37
П2
7.40
Футбол. Кубок России
19:15
Динамо Вг
:
Динамо СПб
Все коэффициенты
П1
2.40
X
3.35
П2
2.70
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Буде-Глимт
:
Штурм
Все коэффициенты
П1
1.61
X
4.60
П2
5.06
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Селтик
:
Кайрат
Все коэффициенты
П1
1.14
X
9.75
П2
22.00
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Базель
:
Копенгаген
Все коэффициенты
П1
2.32
X
3.40
П2
3.17
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Фенербахче
:
Бенфика
Все коэффициенты
П1
2.75
X
3.64
П2
2.51
Футбол. Испания
завершен
Реал
1
:
Осасуна
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Ференцварош
1
:
Карабах
3
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Црвена Звезда
1
:
Пафос
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Рейнджерс
1
:
Брюгге
3
П1
X
П2

Быстров о том, что фанаты «Спартака» совали Соболеву деньги: «Это нормальная практика. Мне свиные головы кидали, в петле повешенным изображали»

— В матче со «Спартаком» (2:2) зенитовцев спас Соболев, который прошел через такой же хейт зенитовских фанатов, что в свое время и вы.

Источник: Спортс"

— «Зенит» спас Максименко, который получил мяч в ближний угол и не имел права пропускать этот гол.

— Кстати, Соболев с вами не советовался, когда пришел в команду и столкнулся с агрессией трибун? Не спрашивал, как себя вести?

— Для чего? Соболев должен не советоваться с кем-то, а показывать на поле, что он хочет выигрывать за «Зенит» и приносить ему пользу.

— С конца прошлого сезона вроде показывает.

— Учитывая, что команда идет в середине таблицы, а в прошлом году не стала чемпионом, глупо говорить, что он пришел и усилил ее. Давайте поставим Радимова — и он из этих 35 моментов и тысячи минут тоже, наверное, забьет.

— Или Быстрова.

— Тем более. Быстров не один забьет, а парочку.

— Болельщики «Спартака» на выходе со стадиона совали Соболеву деньги.

— Это нормальная практика. Мне свиные головы кидали, мое изображение в петле повешенным изображали. Ничего особенного.

— Тем более он не воспитанник «Спартака». К нему, по идее, какие вопросы?

— Да даже если это и воспитанник — какие сейчас проблемы? Люди приходят и уходят из команд, — сказал экс-полузащитник «Зенита» и «Спартака».