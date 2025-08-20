Быстров о том, что фанаты «Спартака» совали Соболеву деньги: «Это нормальная практика. Мне свиные головы кидали, в петле повешенным изображали»

— «Зенит» спас Максименко, который получил мяч в ближний угол и не имел права пропускать этот гол.
— Кстати, Соболев с вами не советовался, когда пришел в команду и столкнулся с агрессией трибун? Не спрашивал, как себя вести?
— Для чего? Соболев должен не советоваться с кем-то, а показывать на поле, что он хочет выигрывать за «Зенит» и приносить ему пользу.
— С конца прошлого сезона вроде показывает.
— Учитывая, что команда идет в середине таблицы, а в прошлом году не стала чемпионом, глупо говорить, что он пришел и усилил ее. Давайте поставим Радимова — и он из этих 35 моментов и тысячи минут тоже, наверное, забьет.
— Или Быстрова.
— Тем более. Быстров не один забьет, а парочку.
— Болельщики «Спартака» на выходе со стадиона совали Соболеву деньги.
— Это нормальная практика. Мне свиные головы кидали, мое изображение в петле повешенным изображали. Ничего особенного.
— Тем более он не воспитанник «Спартака». К нему, по идее, какие вопросы?
— Да даже если это и воспитанник — какие сейчас проблемы? Люди приходят и уходят из команд, — сказал экс-полузащитник «Зенита» и «Спартака».