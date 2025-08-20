Ричмонд
Хохлов о критике Семака: «Рядом с успешными людьми всегда много злопыхателей. Пожелал Сереге, чтобы он не обращал внимания и ни секунды не сомневался в себе»

После 5 туров сине-бело-голубые занимают в РПЛ 9-е место.

Источник: Sports

— Мы разговаривали совсем недавно. Когда что-то не получается, никому не хочется затрагивать профессиональные темы, но тем не менее мы коснулись работы.

— Что вы сказали Сергею Богдановичу?

— Вспомнил классика: «никому не хочется жить в эпоху перемен» (улыбается). Мне кажется, у «Зенита» сейчас раз такой этап: идет перестройка, пришли новые футболисты — все в статусе, с именами, эту компанию надо держать, приводить к общему знаменателю. И ведь был уже такой период у Сереги, когда его бесконечно критиковали — мол, не справляется, не контролирует, не ставит игру. А он всем доказывал, выигрывал титулы. Вот сейчас точно такая же ситуация.

— Почему же критикуют Семака?

— На мой взгляд, рядом с успешными людьми всегда много злопыхателей. Мол, как так, с таким составом нет игры. Я Сереге пожелал, чтобы он не обращал внимания на внешние факторы и ни секунды не сомневался в себе. Александр Федорович [Тарханов] прав: Семак — человек со стержнем и сильным характером. У него все получится, нисколько в этом не сомневаюсь.

— Сложности у «Зенита» действительно есть, но, уверен, Семак понимает суть проблем и видит выход. И уж советовать, кого ставить и как менять игру, со стороны точно не стоит.

— Абсолютно верно! Он видит ситуацию изнутри. Люди на стороне, к сожалению, часто рассуждают поверхностно. Футбол — очень сложный процесс, было б все так просто, тренер набрал бы футболистов, кинул им мяч и отдыхал. Нет, так не бывает. В «Зените» идет притирка, не исключаю, что есть и мини-конфликты. Команда — живой организм, начинающий работать только тогда, когда все настроится, — сказал экс-тренер «Динамо».