Хохлов о критике Семака: «Рядом с успешными людьми всегда много злопыхателей. Пожелал Сереге, чтобы он не обращал внимания и ни секунды не сомневался в себе»

— Вспомнил классика: «никому не хочется жить в эпоху перемен» (улыбается). Мне кажется, у «Зенита» сейчас раз такой этап: идет перестройка, пришли новые футболисты — все в статусе, с именами, эту компанию надо держать, приводить к общему знаменателю. И ведь был уже такой период у Сереги, когда его бесконечно критиковали — мол, не справляется, не контролирует, не ставит игру. А он всем доказывал, выигрывал титулы. Вот сейчас точно такая же ситуация.