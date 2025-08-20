Жорже Жезуш: «Роналду — отличный пример для мирового футбола. “Аль-Наср” заслуживает того, чтобы в его составе была такая звезда»

«Аль-Наср» заслуживает того, чтобы в его составе была такая звезда мирового масштаба«, — сказал главный тренер команды из Эр-Рияда после победы над “Аль-Иттихадом” в полуфинале Суперкубка Саудовской Аравии (2:1).
"Роналду — отличный пример для мирового футбола. Ему 40 лет, и он демонстрирует потрясающую физику. И давайте не будем забывать, что 80% болельщиков на стадионе собрались здесь из-за Роналду.