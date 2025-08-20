Ричмонд
Футбол. Кубок России
16:00
Зенит Пн
:
Строгино
Все коэффициенты
П1
1.60
X
4.33
П2
5.02
Футбол. Кубок России
16:00
Торпедо Мс
:
Волна
Все коэффициенты
П1
1.45
X
4.81
П2
6.18
Футбол. Кубок России
16:00
Легион
:
Алания
Все коэффициенты
П1
5.29
X
4.55
П2
1.54
Футбол. Кубок России
16:00
Астрахань
:
Победа
Все коэффициенты
П1
2.76
X
3.48
П2
2.44
Футбол. Кубок России
17:00
Космос
:
2DROTS
Все коэффициенты
П1
4.94
X
4.40
П2
1.55
Футбол. Кубок России
17:00
Череповец
:
Звезда СПб
Все коэффициенты
П1
2.40
X
3.60
П2
2.60
Футбол. Кубок России
17:00
Луки-Энергия
:
Ленинградец
Все коэффициенты
П1
4.70
X
3.89
П2
1.70
Футбол. Кубок России
17:00
Химик Дз
:
Амкар-Пермь
Все коэффициенты
П1
2.43
X
3.45
П2
2.65
Футбол. Кубок России
17:00
Машук-КМВ
:
Спартак Нч
Все коэффициенты
П1
1.23
X
5.94
П2
15.00
Футбол. Кубок России
18:00
Велес
:
Красное Знамя
Все коэффициенты
П1
1.32
X
5.21
П2
8.04
Футбол. Кубок России
18:00
Динамо-Брянск
:
Леон Сатурн
Все коэффициенты
П1
1.40
X
4.70
П2
6.60
Футбол. Кубок России
18:30
Динамо Кир
:
Фанком
Все коэффициенты
П1
1.25
X
5.75
П2
12.75
Футбол. Кубок России
18:30
Знамя Труда
:
Динамо Брл
Все коэффициенты
П1
1.47
X
4.37
П2
5.80
Футбол. Кубок России
19:00
Кристалл-МЭЗТ
:
Муром
Все коэффициенты
П1
4.98
X
4.44
П2
1.58
Футбол. Кубок России
19:15
Волгарь
:
Чертаново
Все коэффициенты
П1
1.38
X
5.04
П2
6.70
Футбол. Кубок России
19:15
Динамо Вг
:
Динамо СПб
Все коэффициенты
П1
2.40
X
3.40
П2
2.70
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Буде-Глимт
:
Штурм
Все коэффициенты
П1
1.62
X
4.60
П2
5.11
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Селтик
:
Кайрат
Все коэффициенты
П1
1.15
X
10.00
П2
23.00
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Базель
:
Копенгаген
Все коэффициенты
П1
2.33
X
3.40
П2
3.17
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Фенербахче
:
Бенфика
Все коэффициенты
П1
2.88
X
3.70
П2
2.51

Жорже Жезуш: «Роналду — отличный пример для мирового футбола. “Аль-Наср” заслуживает того, чтобы в его составе была такая звезда»

"Роналду — отличный пример для мирового футбола. Ему 40 лет, и он демонстрирует потрясающую физику. И давайте не будем забывать, что 80% болельщиков на стадионе собрались здесь из-за Роналду.

Источник: Спортс"

«Аль-Наср» заслуживает того, чтобы в его составе была такая звезда мирового масштаба«, — сказал главный тренер команды из Эр-Рияда после победы над “Аль-Иттихадом” в полуфинале Суперкубка Саудовской Аравии (2:1).