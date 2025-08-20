Луис Суарес: «Многие думают, что в МЛС футболисты доигрывают или отдыхают, как в отпуске — это не так. Я самокритичен, ругаюсь и горячусь на поле, стремление к победе заложено в нас»

Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
1-й тайм
Буде-Глимт
3
:
Штурм
0
Все коэффициенты
П1
1.00
X
14.70
П2
80.00
Футбол. Лига чемпионов
1-й тайм
Селтик
0
:
Кайрат
0
Все коэффициенты
П1
1.33
X
4.60
П2
14.00
Футбол. Лига чемпионов
1-й тайм
Базель
1
:
Копенгаген
0
Все коэффициенты
П1
1.55
X
3.80
П2
8.50
Футбол. Лига чемпионов
1-й тайм
Фенербахче
0
:
Бенфика
0
Все коэффициенты
П1
3.80
X
2.45
П2
2.85
Футбол. Кубок России
завершен
Волгарь
2
:
Чертаново
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Динамо Вг
1
:
Динамо СПб
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Кристалл-МЭЗТ
3
:
Муром
2
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
П 12:13
Динамо Кир
1
:
Фанком
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Знамя Труда
2
:
Динамо Брл
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Велес
2
:
Красное Знамя
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
П 2:3
Динамо-Брянск
0
:
Леон Сатурн
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Космос
1
:
2DROTS
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Череповец
2
:
Звезда СПб
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Луки-Энергия
2
:
Ленинградец
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
П 5:3
Химик Дз
1
:
Амкар-Пермь
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
П 4:2
Машук-КМВ
0
:
Спартак Нч
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Зенит Пн
1
:
Строгино
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
П 3:5
Торпедо Мс
0
:
Волна
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
П 4:3
Легион
2
:
Алания
2
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Астрахань
1
:
Победа
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
КДВ
3
:
Динамо Вл
0
П1
X
П2

Луис Суарес: «Многие думают, что в МЛС футболисты доигрывают или отдыхают, как в отпуске — это не так. Я самокритичен, ругаюсь и горячусь на поле, стремление к победе заложено в нас»

"Я щедрый нападающий. Но я все равно злюсь, когда не забиваю. Я очень самокритичен и знаю, что иногда могу делать для команды больше. Иногда, из-за обстоятельств, плохой реализации, неудачных моментов, — что нормально в футболе — я не могу помочь.

Если мы будем относиться к матчам так же, как на клубном чемпионате мира, то сможем выиграть Кубок лиг или Кубок МЛС. Мы очень требовательны к себе. Многие критикуют нас или думают, что футболисты в МЛС доигрывают или отдыхают, будто они в отпуске. Но вы можете видеть, что это не так.

Я по-прежнему ругаюсь на поле и горячусь, как и мои партнеры по команде. Потому что в нас заложено стремление к победе, независимо от того, где мы играем. Мы всегда будем придерживаться этого — это позволило нам достичь вершин в карьере, и мы будем продолжать в том же духе до конца«, — сказал нападающий “Интер Майами”.