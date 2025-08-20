Луис Суарес: «Многие думают, что в МЛС футболисты доигрывают или отдыхают, как в отпуске — это не так. Я самокритичен, ругаюсь и горячусь на поле, стремление к победе заложено в нас»

Если мы будем относиться к матчам так же, как на клубном чемпионате мира, то сможем выиграть Кубок лиг или Кубок МЛС. Мы очень требовательны к себе. Многие критикуют нас или думают, что футболисты в МЛС доигрывают или отдыхают, будто они в отпуске. Но вы можете видеть, что это не так.
Я по-прежнему ругаюсь на поле и горячусь, как и мои партнеры по команде. Потому что в нас заложено стремление к победе, независимо от того, где мы играем. Мы всегда будем придерживаться этого — это позволило нам достичь вершин в карьере, и мы будем продолжать в том же духе до конца«, — сказал нападающий “Интер Майами”.