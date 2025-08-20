Ричмонд
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Буде-Глимт
4
:
Штурм
0
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Селтик
0
:
Кайрат
0
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Базель
1
:
Копенгаген
1
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Фенербахче
0
:
Бенфика
0
Футбол. Кубок России
завершен
Волгарь
2
:
Чертаново
1
Футбол. Кубок России
завершен
Динамо Вг
1
:
Динамо СПб
0
Футбол. Кубок России
завершен
Кристалл-МЭЗТ
3
:
Муром
2
Футбол. Кубок России
завершен
П 12:13
Динамо Кир
1
:
Фанком
1
Футбол. Кубок России
завершен
Знамя Труда
2
:
Динамо Брл
1
Футбол. Кубок России
завершен
Велес
2
:
Красное Знамя
0
Футбол. Кубок России
завершен
П 2:3
Динамо-Брянск
0
:
Леон Сатурн
0
Футбол. Кубок России
завершен
Космос
1
:
2DROTS
0
Футбол. Кубок России
завершен
Череповец
2
:
Звезда СПб
1
Футбол. Кубок России
завершен
Луки-Энергия
2
:
Ленинградец
0
Футбол. Кубок России
завершен
П 5:3
Химик Дз
1
:
Амкар-Пермь
1
Футбол. Кубок России
завершен
П 4:2
Машук-КМВ
0
:
Спартак Нч
0
Футбол. Кубок России
завершен
Зенит Пн
1
:
Строгино
0
Футбол. Кубок России
завершен
П 3:5
Торпедо Мс
0
:
Волна
0
Футбол. Кубок России
завершен
П 4:3
Легион
2
:
Алания
2
Футбол. Кубок России
завершен
Астрахань
1
:
Победа
0
Футбол. Кубок России
завершен
КДВ
3
:
Динамо Вл
0
Ширер про Исака: «Заявление не помогло ему вынудить “Ньюкасл” его продать — даже наоборот. “Сороки” отпустят его, если найдут замену, но вряд ли за 10 дней сделают то, чего не сделали

Форвард «Ньюкасла», отказывающийся играть за команду и даже тренироваться с ней, публично сообщил, что ему было дано некое «обещание», которое клуб в итоге «нарушил».

Источник: Спортс"

«Если “Ньюкасл” сможет подписать игроков на замену и получит предложение, которое готов принять, то трансфер Исака в “Ливерпуль” может состояться.

Если этого не произойдет, он останется, и ситуация станет очень запутанной.

Если «Ливерпуль» хочет его, то должен сделать предложение, которое «Ньюкасл» примет, а «Ньюкасл» должен подписать двух игроков: одного — на замену Исаку, другого — на замену Уилсону. Тогда все в порядке. Они пытались это сделать последние четыре-пять недель, но не смогли. Сомнительно, что это удастся в ближайшие 10 дней, но время еще есть.

Мы просто гадаем, но вчерашнее заявление не принесло Исаку никакой пользы в попытке убедить «Ньюкасл» или вынудить его принять решение. Думаю, клуб поступит наоборот«, — отметил экс-форвард “Ньюкасла” в интервью Betfair.