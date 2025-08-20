Ширер про Исака: «Заявление не помогло ему вынудить “Ньюкасл” его продать — даже наоборот. “Сороки” отпустят его, если найдут замену, но вряд ли за 10 дней сделают то, чего не сделали

«Если “Ньюкасл” сможет подписать игроков на замену и получит предложение, которое готов принять, то трансфер Исака в “Ливерпуль” может состояться.
Если этого не произойдет, он останется, и ситуация станет очень запутанной.
Если «Ливерпуль» хочет его, то должен сделать предложение, которое «Ньюкасл» примет, а «Ньюкасл» должен подписать двух игроков: одного — на замену Исаку, другого — на замену Уилсону. Тогда все в порядке. Они пытались это сделать последние четыре-пять недель, но не смогли. Сомнительно, что это удастся в ближайшие 10 дней, но время еще есть.
Мы просто гадаем, но вчерашнее заявление не принесло Исаку никакой пользы в попытке убедить «Ньюкасл» или вынудить его принять решение. Думаю, клуб поступит наоборот«, — отметил экс-форвард “Ньюкасла” в интервью Betfair.