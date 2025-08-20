«Байеру» интересен Клосс из «Ниццы». Немцы ищут скоростного правого защитника, умеющего подключаться к атаке (Kicker)

В прошлом сезоне француз забил 3 гола и сделал 8 ассистов в 28 матчах Лиги 1 за «Ниццу». За последние пять сезонов во Франции он провел 159 матчей в Лиге 1 за «Ланс», «Марсель» и «Ниццу». Играя на позиции вингера или правого защитника, Клосс забил 16 голов и отдал 38 голевых передач.