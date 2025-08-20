Ричмонд
«Байеру» интересен Клосс из «Ниццы». Немцы ищут скоростного правого защитника, умеющего подключаться к атаке (Kicker)

32-летний защитник находится в центре внимания немецкого клуба благодаря своему опыту и стабильной игре, сообщает Kicker.

Источник: Спортс"

Леверкузенцы продолжают искать скоростного правого защитника для схемы 3−4−3, который также мог бы влиять на атаку. Отмечается, что Клосс идеально подходит под эту схему из-за динамичной игры и умения делать навесы.

В прошлом сезоне француз забил 3 гола и сделал 8 ассистов в 28 матчах Лиги 1 за «Ниццу». За последние пять сезонов во Франции он провел 159 матчей в Лиге 1 за «Ланс», «Марсель» и «Ниццу». Играя на позиции вингера или правого защитника, Клосс забил 16 голов и отдал 38 голевых передач.

Действующий контракт футболиста истекает летом 2026 года, поэтому вряд ли его трансфер обойдется в большую сумму.