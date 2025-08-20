«Арсенал» и «Пэлас» договорились о трансфере Эзе примерно за 68 млн фунтов. Контракт с вингером почти согласован

Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Буде-Глимт
4
:
Штурм
0
Все коэффициенты
П1
1.00
X
13.20
П2
100.00
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Селтик
0
:
Кайрат
0
Все коэффициенты
П1
2.00
X
2.15
П2
16.00
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Базель
1
:
Копенгаген
1
Все коэффициенты
П1
4.30
X
1.75
П2
4.70
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Фенербахче
0
:
Бенфика
0
Все коэффициенты
П1
3.30
X
1.70
П2
11.00
Футбол. Кубок России
завершен
Волгарь
2
:
Чертаново
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Динамо Вг
1
:
Динамо СПб
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Кристалл-МЭЗТ
3
:
Муром
2
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
П 12:13
Динамо Кир
1
:
Фанком
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Знамя Труда
2
:
Динамо Брл
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Велес
2
:
Красное Знамя
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
П 2:3
Динамо-Брянск
0
:
Леон Сатурн
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Космос
1
:
2DROTS
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Череповец
2
:
Звезда СПб
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Луки-Энергия
2
:
Ленинградец
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
П 5:3
Химик Дз
1
:
Амкар-Пермь
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
П 4:2
Машук-КМВ
0
:
Спартак Нч
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Зенит Пн
1
:
Строгино
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
П 3:5
Торпедо Мс
0
:
Волна
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
П 4:3
Легион
2
:
Алания
2
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Астрахань
1
:
Победа
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
КДВ
3
:
Динамо Вл
0
П1
X
П2

«Арсенал» и «Пэлас» договорились о трансфере Эзе примерно за 68 млн фунтов. Контракт с вингером почти согласован

The Athletic сообщает, что «канониры» пришли к принципиальному соглашению с «Кристал Пэлас». Сделка оценивается примерно в 68 млн фунтов — на уровне отступных, которые предусматривались ныне утратившим силу пунктом контракта.

Источник: Спортс"

The Athletic сообщает, что «канониры» пришли к принципиальному соглашению с «Кристал Пэлас». Сделка оценивается примерно в 68 млн фунтов — на уровне отступных, которые предусматривались ныне утратившим силу пунктом контракта. Отмечается, что и «Тоттенхэм» был готов заплатить такую сумму.

Также «Арсенал» почти договорился с вингером насчет условий договора. Ожидается, что в четверг Эзе сыграет за нынешний клуб против «Фредрикстада» в квалификации Лиги конференций, а затем пройдет медосмотр в «Арсенале».